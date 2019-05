Jakova nekdanja izbranka že z zaročnim prstanom

Teja Košir je pred začetkom snemanja oddaj Ljubezen po domače povedala, da pri partnerju išče "iskrenost, ljubezen, sproščenost, nasmejanost in pristen odnos". Pričakovali bi, da bo vse to našla v Jaki Hafnerju , a tega so čustva popeljala v objem Saške Omeragić . Toda Teja ni jokala za Jako, v njeno življenje je kmalu po koncu snemanj povsem nepričakovano prišel njen trenutni partner. Teja noče razkriti identitete svojega dragega, zaupala pa nam je, da je že šel na kolena in da bo tudi poroka prav kmalu.

Teja še dodaja, da jo je snemanje oddaje Ljubezen po domače zelo spremenilo: "Dobila sem malo več samozavesti, izkušenj in delovnih navad. Predvsem izkušnje na podlagi skupinskega dela. Navsezadnje je bila to dobra izkušnja." Žalosti jo samo to, da jo nekateri ljudje obsojajo. Teja: "In posledično to vpliva na moje zasebno življenje z možem." Tako namreč pravi svojemu partnerju. Ker pa je zaključila svojo zgodbo v oddaji, se bosta lahko zaročenca zdaj v miru posvetila drug drugemu in organizaciji poroke.