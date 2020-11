Junak Janez: Imel sem nekaj avantur, vendar ni bilo tako hudo

Alenka Brezovšek je v sobotni oddaji Ljubezen po domače razkrila, da naj bi bil Janez Rebernik pravi Casanova. Zanimalo nas je, koliko resnice je v teh govoricah, pa tudi, ali ga vaščani po Alenkinem razkritju gledajo postrani.

Alenka Brezovšek je v sobotni oddaji Ljubezen po domače svojima tekmicama zaupala, da so ji na uho prišle zanimive govorice v zvezi z junakom podeželja, Janezom Rebernikom. Veljal naj bi za pravega Casanovo v vasi, ki se ne brani niti poročenih žensk. Alenka pravi, da s tem ni poskušala vzbuditi ljubosumja pri tekmicah in da si kaj takega ne bi izmislila. Priznala pa je, da ji je bilo kasneje žal, da je sploh spregovorila o tem. Alenka: “Ker je bilo mogoče le malo preveč, oziroma je tako izpadlo na kameri. Ampak če me kaj zanima, to raziščem. (smeh) Janez je to ob najinem pogovoru pri traktorju tudi priznal. Zdelo se mi je, da je kar malo ponosen na svoj sloves Casanove.” Povedala je še, da je bila zaradi govoric v skrbeh za svojo prijateljico Darjo, ki se je zagledala v Janeza, kajti ljubezen je slepa.

Janez je na vprašanje, koliko resnice je v govoricah, ki krožijo po njegovi vasi, odgovoril: “Ta Alenkina izjava je bila dobra. Imel sem nekaj avanturic, vendar ni bilo tako hudo. V vasi in okolici me poznajo in vedo, kakšen sem.”Zatorej ni strahu, da bi ga vaščani po Alenkinem razkritju gledali postrani in, bog ne daj, lovili po vasi. Janez: “Bilo je zanimivo, dobil sem kar nekaj vprašanj glede tega, vendar sem se spretno izmaknil vsakemu.” (smeh)

Če bodo vaščani prebrali te vrstice, bo vprašanj verjetno še več, v tolažbo pa jim bo verjetno to, da ima Janez veliko dela s tremi dekleti, ki so še ostala na njegovi kmetiji. Dve sta še posebej zagreti zanj in njuna naklonjenost se bo morda samo še okrepila, kajti Janez je pokazal tudi svojo čustveno plat. Alenka pravi, da je njegove solze ob Lilijinem slovesu niso presenetile, saj ga je do tistega trenutka uspela že precej dobro spoznati: "Vedela sem, da je čustven, pristen človek. Jokati sem ga takrat videla tudi v živo. Svojih solz ni skrival in vse smo ga tolažile." In ob takšni, trojni tolažbi bo v naslednji oddaji zagotovo kot prerojen in pripravljen na nove romantične izzive.

