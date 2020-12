Janez izloči Ružo, Monika z Damjanove na njegovo kmetijo

Ljubezenske nočitve dveh parov so precej razburile čakajoče snubke. Ko se je napetost polegla, pa je napočil čas za izločitve. Potem ko se je Janez Rebernik poslovil od Ruže, je v bitko za njegovo srce vstopila ‘Damjanova’ Monika.

Damjanova dekleta se jezijo Damjan Šalamun in Barbara sta se skupaj prebudila v nov dan. Ona je povedala, da sta se ponoči "cartala in stiskala", junak pa jo je pohvalil, da je "zelo nežna in prijazna”. Ostale snubke, vključno z Nano, so se medtem spraševale, kje vendar sta, Jevrosima pa se je spet jezila: “To je vrhunec! Da gre spat z drugo!” Želela je pripraviti načrt, kako bi mu “uničila življenje”, Nana pa je predlagala, da bi ga preizkusile, če je res zaljubljen.

'Noro, fantastično, vroče, fino' Janez Rebernik in Darja sta noč prespala v šotoru. Darja: “Lahko rečem, da samo luna in zvezde vedo, kaj se je sinoči zgodilo.” Dodala pa je, da sta se imela "noro, fantastično, vroče, fino". Alenka je medtem v družbi Ruže umirala od dolgčasa, poleg tega je bila sita njenih provokacij. Ružo pa je bolj skrbelo, če sta bila morda njen junak in Darja intimna, Alenka je ni ravno potolažila: “Jaz mislim, da ja. Če sta zaljubljena, zakaj pa ne?” Kar je Janez nekako potrdil: “Po tej noči sem res prepričan, da ne obstaja nobena druga v mojem srcu.”

Jože Mastnak vstopi v bitko za Jacquelinino srce Jacqueline Kale je v svojih snubcih poskušala prebuditi športni duh, med brcanjem žoge pa jih je s svojim prihodom presenetil Jože Mastnak. Povedal je, da je Jacqueline videl na televiziji in jo je želel spoznati. Ko jo je povabil na sprehod, so se ostali snubci začeli pritoževati. Boštjan je bil direkten: “Prosim, če se odstranite.” Tudi Sandi je skočil, češ da je ne more kar odpeljati. A sta vseeno šla. Boštjan je sicer godrnjal, da je Jože "nekakšna zguba”, Sandi pa je bil prepričan: “Pa saj ne bo nič.”

Barbara v Damjanovem naročju Ko sta se Damjan in Barbara vrnila na kmetijo, sta se držala za roke, prizor pa ni bil pogodu ostalim dekletom. Damjana so zasule z očitki, med napadom pa je Barbara mirno sedla v njegovo naročje. Monika: “Pa se ti zdi pošteno do drugih, da kar takole vpričo nas?” Damjan pa: “Ne vem, kaj naj ti rečem.” Ko ga je vprašala, če bosta tudi onadva šla kam prespat, je iskal primerne besede, na koncu pa izjavil: “Težko rečem.” Dekleta so bruhnila v smeh, Damjan pa je zapustil ‘bojno polje’. Dekleta so zato svojo pozornost namenila Barbari, ki pa se jim ni pustila.

Alenka krega svojo prijateljico Jezni sta bili tudi Alenka in Ruža. Slednja se je, ko sta se pobegla golobčka vrnila na kmetijo, hudovala na prijateljico: “Pa ne se mi režat’ v faco, pa celo večnost vaju ni bilo.” Dodala je, da ima nasmešek, "da ga še limona ne bi mogla izbrisati z obraza". Prepričana je bila, da se je ponoči med njeno prijateljico in Janezom res nekaj zgodilo. Darja se je šalila skupaj z njo, Janez pa je najprej modro molčal, nato pa izjavil, da sta se samo pogovarjala. Ko je povedal, da si želi ob sebi imeti nasmejano dekle, je Ruža povedala: “Jaz bi se prav tako nasmejala, če bi me peljal kampirat, v šotor. In da bi se vrnila brez nedrčka.” Dozdevalo se ji je, da je izgubila bitko za njegovo srce.

Monika se poslovi in odide k Janezu Tanja Postružnik Koren je obiskala Damjana, ki je moral izločiti eno izmed deklet. Junaku podeželja je bilo zaradi tega težko, dekleta pa so bila presenečena in osupla. Ko so čakala na njegovo odločitev, se je oglasila Monika, naznanila svoj odhod in ga odrešila muk: “Ker se mi zdi, da si ti že našel to ljubezen ... Hvala za vse in upam, da vama uspe.” Pred slovesom je še povedala, da je vso pozornost namenjal Barbari in da vse skupaj ni imelo smisla. Damjan je med slovesom razkril, da je prijatelj, ki se je zanimal zanjo, Janez Rebernik. Ko ji je Tanja povedala, da je njegova kmetija v bližini, je bila Monika hitro za akcijo.

Jacqueline joče med slovesom od Mirana Jože je imel sporočilo za Jacqueline. In sicer bi ga lahko obdržala pri sebi, a bi morala odsloviti enega od ostalih snubcev. Junakinja se je res odločila za to možnost, a ji ni bilo lahko. Jacqueline: “Sem v nekem predinfarktnem stanju.” Boštjana je prešinila misel, da bo morda domov poslala njega, a Jacqueline se je odločila za Mirana. Snubec ji je povedal, da je "tak sonček”, in dodal: “Sem pa zelo vesel, da si me sprejela, da sva se malo pobližje spoznala, da sem lahko bil v tvoji družbi. Mi je prav v čast.” Jacqueline pa je bila žalostna, povedala je, da se je tudi ona imela lepo, da pa si ga ne predstavlja kot svojega partnerja. Ob tem je imela solzne oči, tako da jo je moral tolažiti, a je na koncu zajokal še sam.

Janez izloči Ružo in dobi Moniko Tanja je presenetila še Janeza in mu povedala, da bo tudi on moral izločiti eno izmed svojih deklet. Junak je zbral svoja dekleta in povedal, da je to zanj zelo težka odločitev. Opravičil se je Ruži, ker se je odločil zanjo, ona se mu je zahvalila za vse. Menila je, da je Janez ni dobro spoznal, Alenke pa njegova odločitev ni presenetila in je bila vesela, da je Ruža odšla. A je njo in Darjo čakalo novo presenečenje, prihod nove snubke. Janez se je bal, da bo prišla Simona Zgonec, in si je oddahnil, ko se je prikazala Monika. Priznal je, da mu je bila že dlje časa všeč in si je želel, da bi prišla na njegovo kmetijo. Potrdil je tudi, da je Damjanu na pikniku povedal: “Če je ne boš ti imel, pa jo k meni pošlji.” Moniki je godilo, ker je bil Janez vesel, srečna je bila tudi zaradi fenomenalnega vzdušja na njegovi kmetiji. Ko so skupaj nazdravili, je povedala, da bo poskusila osvojiti Janeza. Monika: “Treba ga je malo sprobati.” Darja: “Saj mogoče se je pa že odločil.” Monika pa: “Jaz sem prišla zaradi tebe. A bo kaj akcije?” Janez jo je ustavil, češ da ne smeta hiteti in se morata še malo spoznati. Alenka je še dodala, da nima šans, a Monika se tudi tokrat ni pustila zmesti: “Jaz se ne predam.”

