Janez je končno prišel na svoj račun: Tako se dela!

Janez Rebernik je začetek oddaje dočakal z lasuljo na glavi in ves utrujen, a je po zaslugi Miroslava Koširja pozabil na slabo počutje. Alenka, Darja in Doroteja so se topile ob romantičnih prizorih v toplicah in na kmetiji Kranjčevih, Branko Cvek pa si je zastavil nov življenjsko – akademski cilj.

Vsaka oddaja Ljubezen po domače že en teden prej na VOYO. Po burni noči je Janez Rebernik začetek Ljubezni po domače dočakal že pripravljen – na kavču. Gašper Hafner je o Mihaelinem Bojanu povedal: "Tako je tako izgubljen. Če bi mu dve ovci na papir narisal, bi eno izgubil." Kljub temu je stavil, da bo Mihaela izbrala njega, nakar mu je Janez Rebernik potipal čelo. Janez: "Ti si malo vroč." Gašper: "Vem, ja. Vroči fant iz Papirnice." Seveda se je izkazalo, da bi bilo življenje hazarderja za Gašperja nesrečno, če ne bi bil v družbi drugega hazarderja, brata Jake. icon-expand Kdo ve, kaj se je ponoči dogajalo pri Hafnerjevih ... FOTO: POP TV Alenka Brezovšek in Darja Sančanin sta se pritoževali, da bi moral David Krulčič Vanji prinesti zajtrk v posteljo. A sta skupaj z Dorotejo Knehtl kasneje ugotavljali, da sta ravno za skupaj. Polni hvale sta bili o Miroslavu Koširju in Julijani. Darja: "Res se vidi, da sta zelo zaljubljena. Kot ena dva golobčka, ki cvetita. Res čudovito ju je gledati." Branko je bil pesimističen, češ da bo te pravljice kmalu konec, Josip pa je imel dober občutek glede njune skupne prihodnosti. icon-expand Darja, Alenka in Doroteja so se kar topile ob romantičnih prizorih. FOTO: POP TV Komentatorke so bile navdušene tudi nad Mihaelo in Matejem, ki sta bila videti zelo zaljubljena. Darja: "Glej, kar objemata se! Sploh se ne moreta spustiti!" Alenka: "A mislita, da bo še ena poroka?" Janez pa je dobil idejo: "On bi od mene takoj avto kupil. Nič ne poskusi, kar vzame." Ko se je Miroslav naslonil na Julijanino blazino, pa je Janez končno prišel na svoj račun. Janez: "Bravo! Tako se dela. To se meni dopade." icon-expand Očitno bo Branko doktoriral, magistriral ali vsaj diplomiral na področju dotikov. FOTO: POP TV Ljubezen po domače in Ljubezen po domače na kavču bosta od naslednjega tedna naprej znova na sporedu samo ob sobotah na POP TV. Vsaka oddaja je že teden dni prej na VOYO. icon-expand