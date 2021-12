Janez je ob gledanju Ljubezni po domače obupal nad ženskami

Alenka Brezovšek in Doroteja Knehtl sta ocenili, da bi Mitju Rusu in Sonji lahko uspelo, Vanja pa bi si zaslužila boljšega moškega. Janez Rebernik je ob gledanju Ljubezni po domače obupal nad nežnejšim spolom.

Alenka Brezovšek in Doroteja Knehtl sta bili mnenja, da bi Mitju Rusu in Sonji lahko uspelo, saj je razumevajoča in pristna. Alenka jo je pohvalila: “Ima srček.” Metki Šeškar se ni zdelo prav, da si Mitja želi domov, spraševala se je: “Ne vem, a mu je dolgčas ob njej? Ah, Mitja, Mitja.” Branko Cvek pa je povedal, da se mu verjetno mudi domov k nogometu in krilcem: “To je njegovo življenje.”

icon-expand Alenka in Doroteja še vedno navijata za Mitjo in Sonjo. FOTO: POP TV

Branko je tudi povedal, da je že bil v karting centru, a ni prišel dlje od bifeja. Gašper Hafner je ob tej temi pripomnil, da ženske živijo dlje, ker jim Bog povrne čas, ki so ga porabile za parkiranje. Doroteja je z gledalci delila osebne izkušnje: “Sem super voznica, ampak včasih se zgodi, da kam ruknem.” Gašper pa je bil ob zmagi Metke in Mihaele Krajnc razočaran. Povedal je, da je verjetno prišlo do pomote v imenih. Ko je izvedel, da Milan Podgornik ni našel sreče s skrivnostno damo, je Janez Rebernik izlil svoje srce: “Ob gledanju te oddaje sem jaz čisto obupal nad ženskami. Res, čisto. Čisto čisto.” Alenka pa je komentirala: “Milan, rekle smo ti. K bivšim se ne vrača.” Doroteja je dodala, da bi bilo bolje, če bi izbral Majdo ali vsaj Cecilijo. Si je pa Milan z napovedjo, da bo šel naprej, prislužil aplavz.

icon-expand Jaka in obupani Janez FOTO: POP TV

Alenka in Doroteja sta opazili, da David Krulčič do Vanje ne čuti tiste prave ljubezenske kemije. Komentatorki sta povedali, da si Gorenjka zasluži boljšega moškega, ki jo bo spoštoval in se potrudil zanjo. Vanja se jima namreč zdi super, lepa, privlačna, pametna in dobra. Metka pa je dodala, da David cinca prav tako kot Branko. Metka Krajnc se je po mnenju Doroteje in Alenke malce odprla, kar je verjetno pomenilo, da ima Denisa malo rada. Ko sta bila Mihaela in Matej na mostu ljubezni, je Gašper izjavil: “Če bi Janez z vsako šel obesit (ključavnico), bi bil cel most njegov.”

icon-expand Metka se je razživela ob pesmi Lep zares je samski stan. FOTO: POP TV

