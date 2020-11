Janez je spoznal Lilijino dobrosrčnost, a bilo je prepozno

Lilija je izstopila iz bitke za srce Janeza Rebernika, ki je šele ob slovesu spoznal, kako srčna in ponosna ženska je. Jacqueline Kale pa se je poslovila od svojega 'vohuna' Maja, zaradi česar se je Boštjanu od srca odvalil kamen.

Branko o vabilu na zmenek: To bo pa čudno Jutro po Frančevem odhodu je druščina na kmetiji Metke Šeškar veselo plesala. Jože: “Metka je bila navsezgodaj vsa prešerna in smo kar plesali.” Junakinja podeželja je preizkusila vse tri svoje mušketirje, nato so sedli k pogovoru. Jože je dobil občutek, da je Branko ljubosumen, ker je Metko odpeljal na Bled. Junakinja je Branka izzvala, češ da bi se moral bolj boriti zanjo, nato pa ga je vprašala: “Kaj pa, če jaz danes tebe povabim na zmenek?” Branko: “To bo pa čudno.” Priznal je, da se boji njenih vprašanj, pa tudi tega, da bo morda želela skočiti nanj.

'In med nama se je prebudila neka strast' Maj je na dan izločitve začel zasliševati svoje tekmece in začela se je razgreta debata. Boštjan je povedal: “Jaz si jo zaslužim najbolj.” Razkril je, da sta se z Jacqueline med kopanjem v jacuzziju na skrivaj dotikala: “In med nama se je prebudila neka strast.” Sandiju je rekel: “To ni v redu, da mi nekdo speljuje mojo žensko.” Miranu pa je naravnost povedal: “Jaz mislim, da si ti preveč smotan zanjo.” Po njegovem mnenju je Miran prestar, ni po njenem okusu, sam pa je mlajši in privlačnejši. Snubci so družno ugotavljali, da se je Boštjan zaljubil.

Darja zagovarja Janeza Alenka je vprašala Darjo, zakaj je ponoči ni v spalnici, in ta je povedala, da se z Janezom dolgo pogovarjata in se tako boje spoznavata. Darja se je zavedala, da Janez rad pogleda za dekleti, a je bila prepričana: “Ko bo spoznal tisto pravo, potem pa verjemi, da sto drugih okoli sebe ne bo videl. Da bo videl samo tisto eno svojo in se bo zanjo maksimalno potrudil.” Alenka pa je bila mnenja, da je njena prijateljica naivna, ker se je zagledala vanj. Zaupala ji je, da vsem laska, da bi rad bil z vsako in se z vsako poljubljal. Darja pa je bila neomajna: “Meni se on zdi zelo v redu človek.”

Bridke solze ob Lilijaninem slovesu Lilijana je medtem povedala Janezu, da ne bo nikoli spala z njim. Lilijana: “Danes sem te povabila zato, da ti povem, da mi ne ustrezaš. Nisi moj tip. Preveč si vse, česar v življenju ne potrebujem.” Janez je povedal, da mu je všeč njena iskrenost, Lilijana pa je nadaljevala: “Toda meni se tukaj marsikaj ne dopade. Kar vidim, kar slišim ...” Povedala je, da lahko ostaneta prijatelja, zahvalila se je za izkazano gostoljubje in za lepo izkušnjo. Lilijana: “Si dober in prijeten fant, toda nisi zame.” Janez je bil žalosten, saj jo je želel boje spoznati. Ko ga je videla jokati, je zajokala še sama, takrat pa je začutil, da je Lilijana oseba "s pravim srcem, s pravim ponosom", in bilo mu je žal, da tega ni spoznal prej.

'Pusti Jožeta. Saj vidiš, da je igralec.' Metka in Branko sta se odpravila na zmenek, toda lokacija ni bila po njegovem okusu: “Metka me je pripeljala na en čuden kraj. Nobenih hiš, nič. Zdaj ne vem, ali ima ona kakšne načrte z mano. Meni se zdi, da je malo sumljiva.” Všeč mu je bilo, ko mu je povedala, da je moški po njenem okusu: “Pravi dečko, rabim takega, da ima moč.” Branko: “Lepo govoriš. Dva dni nazaj si pa enemu drugemu isto govorila ... Sem slišal.” Ko je omenil Jožeta, pa je presenetila z izjavo: “Pusti Jožeta. Saj vidiš, da je igralec ... Pri njem nikoli ne vem, ali je igralec ali resno misli.” A za Braneta je tudi čutila, da ne kaže pravega interesa zanjo.

Jacqueline se poslovi od Maja Jacqueline je zbrala svoje snubce na prvem izločanju. Pohvalila je vse po vrsti in vsi razen Maja so bili na trnih. Miran je kar obstal na mestu, ko je naznanila, da ostaja. Nato je povedala Boštjanu, da gre domov. Boštjan: “Tako me je šokiralo, da sem ostal brez besed. Razočaran, žalosten in potrt do konca.” Nato ga je presenetila z izjavo, da se samo šali in da sta se z Majem že prej dogovorila, da gre domov prvi. Boštjan si je vidno oddahnil, bil je presrečen.

'Zdaj se bom morala boriti s tema kačama’ Janez je svojim dekletom naznanil, da Lilijana odhaja. Povedal jim je, da mu je zaradi tega žal, njim pa je prišlo na uho, da je ob novici pokazal svoja čustva. Lilijana je objela vsa tri dekleta, Darji pa je med slovesem rekla: “Pazi na Janeza.” Junak podeželja ji je izpolnil še zadnjo željo in jo z motorjem popeljal po okolici. Janez: “Da ti ostane še en spomin.” Ruži je bilo prav tako težko pri srcu: “Zdaj se bom morala boriti s tema kačama.”

