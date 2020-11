Janez med vročimi poljubi: Vedno te bom ljubil

Na zmenku, na katerega je Janez Rebernik odpeljal svojo favoritko med favoritkami, se je kar iskrilo in poljubi so se vrstili. Mirjana se je poslovila od Janeza Marna, s svojimi besedami pred slovesom pa je bolj kot junaka podeželja razburila svoje tekmice.

Janez odpelje Darjo, Alenka in Ruža nejevoljni Janez Rebernik je Darjo odpeljal na izlet z motorjem. Izbral je “čudovit, prekrasen kraj”, da bi lahko uživala v samoti. Pred tem se niti ni trudil, da bi pomiril Alenko in Ružo, ki sta bili videti nejevoljni. Niti malo jima ni bilo všeč, ko sta slišali, da bosta morda celo prespala. Tudi Darja se ni preveč ozirala na pritožbe in je hitro pozabila na svoji tekmici. Med vožnjo je nadvse uživala, Janez prav tako: “Jaz velikokrat pogrešam, da me ena punca lepo na motorju objame in da z mano deli te res čudovite trenutke.”

icon-expand Pobegla motorista

Mirjana se poslovi in razjezi tekmice Mirjana je Janezu Marnu in njegovim snubkam naznanila svoj odhod. Pred tem je okarala njihovo obnašanje in odnose. Zmotilo jo je opravljanje in to, da je Janez nekaterim snubkam dal prednost in se je do njih obnašal drugače. Sabina: “Ful me je šokirala ... In sem jo samo gledala ... Kaj ti to govoriš?” Mirjana je posebej izpostavila prav njo in ji očitala: “To, da enkrat želiš biti z Janezom, drugič ne.” Sabina se je branila, češ da je Janez Mirjani posvečal enako pozornost, in da so ji vsi skupaj omogočili, da se je udobno počutila sama in njena psa. Sabina: “In da ti nisi zadovoljna, to je pa res žalostno.” Danica pa je bila mnenja, da je vse skupaj zakuhala Katarina.

icon-expand Mirjana se je na hitro poslovila od Janeza

Metka se preoblači, Branko napase radovednost Marjan je pričakoval, da bo Metka Šeškar prišla na probo hlač, ki jih je šival zanjo, a ga je prehitel Branko. Po krajšem zaslišanju se je slednji odločil, da bo počakal in preučil zadrgo. Tako jo bo lahko hitro odpel, če bo prišlo do “kakšne akcije” med njim in Metko. Poleg tega je želel videti, kakšne noge ima junakinja. Marjan se je, ko se je Metka preoblačila, uvidevno obrnil stran, Branko pa je napasel radovednost in ugotovil, da ima "kar taprave noge”, brez 'celulojta'. Marjanu so se tresle roke, priznal je, da ima tremo in da mu srce razbija. Metka pa je bila tako navdušena, da ga je objela. Kasneje je povedala: “Saj je super imeti takšnega partnerja, da zna šivati ... Ampak je to premalo. Jaz imam preveč energije, Marjan je pa nima. To pa mislim, da za mene res ni.”

icon-expand Branko je dodobra napasel radovednost

Alenka pridno poizveduje Janez in Darja sta šla na vejkanje, kjer sta se nasmejala, napila vode in drug drugemu kradla poljubčke. Medtem je Alenka pri Janezovi mami poizvedovala, kakšne načrte ima njen sin z njeno prijateljico. Potencialna tašča je omenila, da je že opazila iskrice med njima, da pa ji sin kaj več ni povedal. Katero dekle bo izbral, bo njegova odločitev.

icon-expand Detektivka Alenka in potencialna tašča

‘Na žalost Marjan sploh ni moj tip’ Metka je Marjana povabila na zmenek na zelo romantičen kraj ob reki Krki. Snubec je pripravil krajšo meditacijo, po kateri je Metka odprla svoje srce. Metka: “Sem mislila, da bo to živa katastrofa, ampak ni bila. Ni bila.” Ugotavljala je, da je Marjan zelo romantičen. Zaupal ji je, da je že 10 let sam in da, tako kot Metka, potrebuje druženje, pogovore in nežnosti. Ona je pohvalila njegovo delavnost in čustvenost, in po še nekaj komplimentih ji je povedal, da bi jo rad poljubil. Toda Metka je dovolila samo poljub na lice in povedala: “Na žalost Marjan sploh ni moj tip.”

icon-expand Marjan je želel ukrasti poljub

Danica žalostna zaradi Mirjaninih besed Sabina in Danica sta se želeli pogovoriti s Katarino, da bi izvedeli, kaj si misli o njima in kako se počuti po Mirjaninem odhodu. Katarina jima je povedala, da sploh ni imela slabega mnenja o njima in da ni vplivala na Mirjano. Ko je dodala še, da se je Mirjana želela družiti z njo, ker ju ni marala, pa ji Sabina ni verjela. Ni ji verjela niti tega, da ju sama spoštuje in ju ima "po eni strani tudi rada". Danica pa je zajokala, saj ni mogla verjeti, da je prišlo do takšnega razpleta. Danica: "Mirjana, če gledaš ... Saj mi te imamo še vedno radi, veš? Samo smotana si kot zajla."

icon-expand Danico so razžalostile Mirjanine besede

Vroči poljubi Janez je Darjo spet nosil po rokah, plesala sta in se poljubljala. Darja: “Bilo je fantastično.” Janez: “Občutki so bili res nepopisni ... Res, bilo je prekrasno.” Darja je napovedala: “Doslej ni bilo še ničesar med nama, razen iskrivih pogledov. Mislim pa, da lahko današnja noč prinese nekaj več ... V Janezovi bližini mi vedno poskoči srce, ne vem, postane mi toplo.” Se je pa dotaknila tudi njegove ljubezni do žensk, oziroma govoric, da naj bi bil ‘fičfirič’. Janez ji je zagotovil: “Za tebe bi se jaz zresnil takoj. Že to noč, v tem trenutku.” Nato je še prisegel, da jo bo vedno ljubil in je ne bo nikoli razočaral, in da bi do konca življenja negoval in zalival samo njeno rožico. Darja se je počutila kot princeska, ki jo razvaja njen princ, in te lepe trenutke si je želela zapomniti za celo življenje.

icon-expand Bilo je vroče v vseh pogledih

