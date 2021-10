Janez ne more iz svoje kože, spogledoval se je z Jakovo Ano

Doroteja Knehtl in Alenka Brezovšek sta bili navdušeni nad vilo, v kateri je David Krulčič pričakal svoja dekleta. Alenka je povedala, da jima je bilo žal, da se nista prijavili, in dodala: "Saj tudi Davidove mišice niso slabe. Že takrat nama je bilo malo žal." A je kasnje dodala tudi, da jo moški, ki hočejo biti enaki do vseh in se pokazati v najboljši luči, živcirajo in ne more biti v njihovi družbi. Vsako oddajo Ljubezen po domače na kavču si lahko že teden dni prej ogledate na VOYO.