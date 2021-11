Janez o osvajalskih bratih Hafner: Kako sta nesramna!

Josip Drabik je bil presenečen, ko je na ekranu zagledal svojo nečakinjo, mojstrico tantre Urško Drabik Shivani . Alenka Brezovšek je povedala, da bi tudi sama rada postala mojstrica tantre in da je že bila na nekaj delavnicah v Indiji. Alenka: “ Meni je to super, ker ti dvigne energijo in se lahko res bolj povežeš z moškim. ” Vsi komentatorji pa so bili presenečeni, ko so slišali, da žensko telo potrebuje 40 minut, da je pripravljeno na spolni odnos. Metka Šeškar je ocenila, da je to veliko, Tamara bi prej zaspala, Branku Cveku bi ženska vmes že dvakrat ušla, Doroteja Knehtl je povedala, da je to pretirano, Gašper pa je imel drugo teorijo: “ Dve minuti akcije, potem se pa 38 minut opravičuješ. ”

Alenka je menila, da se Mitju Rusu nobeno dekle ne more približati ter da se ne zna čustveno odpreti in živeti z žensko. Zdi se ji, da uživa, če ima tri dekleta na svojem kavču, da pa je zelo rad “s prijatelji in s tisto kiklico”. Ko sta se Mitja in Nataša začela prepirati, je Branko povedal, da se je ljubezenska oddaja sprevrgla v kriminalko. Alenka in Doroteja sta bili prepričani, da si Nataša ne zasluži takšnega odnosa. Tudi Metka se je strinjala: “Jaz dam Nataši čisto prav, da je odreagirala tako, kot je.” Josipu se je zdelo, da je Nataša prevelik zalogaj za Mitjo, Branku pa je bila celotna situacija preveč zapletena. Alenka je še povedala: “Nataši ni jasno, da so moški lovci, in če se plen sam ustreli in vrže pred njih, to zanje ni zanimivo.” Gašper pa je ob tem ženske primerjal z mušnicami: “Bolj so lepe, bolj so strupene.”