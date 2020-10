Janez ob Ruži pozabil na Darjo: Resnično se bom poročila s tabo

Janez Rebernik je na zmenku z Ružo Pejič pozabil na svojo favoritko Darjo Sančanin. Po poljubih je očarana snubka že omenila poroko. Snubci Jacqueline Kale pa so postali sumničavi, potem ko se je Boštjan Melanšek ves nasmejan vrnil z zmenka.

'Jaz tega ne prenesem’ Marjan Jakša je svoje tekmece in junakinjo Metko Šeškar povabil k pošiljanju pozitivnih misli. Metki joga ni ravno pisana na kožo, a je kljub temu sodelovala. Josip pa je protestno stal pri miru in je, namesto da bi se sprostil, postajal vedno bolj jezen. Josip: “Marjan je na nek način zelo poseben, ampak ta njegova posebnost gre meni na živce do konca ... Pa nisem petletni otrok, da bi moral te debilnosti poslušati!” Udeleženci jutranje seanse so bili nato priča njegovemu izbruhu. Povedal je, da je skoraj dobil sladkorno bolezen in da Marjan ne razume, kaj se dogaja okoli njega. Njegova reakcija je presenetila Metko, ki ni mogla doumeti, zakaj ga je joga tako iztirila. Metka: “Da se ne more obvladati ... Tega pri teh letih ne smeš delati.” Josip: “Jaz tega ne prenesem.” Metka ga je mirila, češ da jeza škoduje lepoti, Josip pa: “Moja lepota je že v redu.” Nato se je obrnil in odšel. Josip: “Poden od podna in tak poden ne zasluži tudi pljunka ne.” Marjan je bil razumevajoč, češ da ima Josip pravico do svojega mnenja. Verjel je, da bosta zadevo rešila, ga je pa zmotila Josipova agresivnost. Branko Cvek: “Jaz nič ne vem, za kaj gre.”

icon-expand Josip je zapustil jutranjo seanso FOTO: POP TV

'Ti mene ne poznaš dobro’ Alenko Brezovšek je zanimalo, kako se je Darja Sančanin imela na zmenku z Janezom Rebernikom. Njena prijateljica ga je pohvalila, češ da je nežen, romantičen in pravi kavalir. Ruža Pejič jima je nato povedala, da ju ne vidi na njegovi kmetiji. Darja: “Ti mene ne poznaš dobro.” Alenka je še dodala, da je Ruži več do imetja kot do junaka podeželja, a je slednja to zanikala.

icon-expand Tekmice FOTO: POP TV

'Od sreče kipim, vriskam’ Jacqueline je postrojla svoje snubce, da bi preverila njihove fizične sposobnosti. Igra košarke je bila hkrati borba za zmenek z njo in Boštjan Melanšek si je zadal cilj, da bo zmagal. Še bolj zagnan je bil Sandi Bizjak, a mu nekako ni uspelo zadeti koša. Jacqueline je komentirala: “Ne vem, če se kdo sploh ukvarja s športom.” Sandija je poraz najbolj dotolkel: “Ko sem izgubil, sem se počutil za nikamor. Tema.” Na koncu sta ostala Boštjan in Miran Močnik, ki sta se pomerila še v metanju na koš. Zmagal je Boštjan: “Od sreče kipim, vriskam. Pojem od sreče.”

icon-expand Boštjan je bil presrečen, ko je zmagal FOTO: POP TV

Metka, pomirjevalo za Josipa Metka je želela izvedeti, zakaj je Josipa povsem iztirila navadna ura joge. Povedal je, da je imel dva čira, ker je zadrževal stvari v sebi in se je preveč oziral na druge, zato se je spremenil: “In se mi ne nabira notri in me ne grize od znotraj.” Povedal je še, da je sam tudi duhoven: “Ampak ta duhovnost je v meni in je samo moja.” Marjan pa po njegovem mnenju svojo duhovnost vsiljuje ostalim. Junakinja ga je pomirila s humorjem in poljubi, ki mu jih je pritisnila na lice. Metka v smehu: “In je vse pozabil.”

icon-expand Metka miri Josipa FOTO: POP TV

'Štiri punce, jaz pa sam spim' Janez je svojim dekletom razložil, da je slabo spal: “Štiri punce, jaz pa sam spim.” Alenka je medtem ugotavljala, da je Ruža precej ljubosumna predvsem nanjo in na Darjo. Alenka: “To njeno obnašanje me malo živcira, malo mi je odveč, ampak če ona igra to taktiko, naj jo igra. Ampak na koncu bo videla, koga bo Janez izbral, in dvomim, da bo njo.” Janez pa je izbral prav Ružo, da bi mu pomagala pri opravilih v hlevu.

icon-expand Janeza muči nočna samota FOTO: POP TV

Boštjan in Sandi bi spala v Jacquelinini postelji Jacqueline je svoje fante odpeljala v Primostek, kjer jih bo odslej preizkušala med nalogami, delom, kuhanjem in športom. Spali bodo ločeno, Jacqueline sama, fantje pa v drugi sobi. Boštjan: “Jaz bi rajši spal z Jacqueline v njeni spalnici.” Tudi Sandi je imel težave s tem, da bo spala sama, tako blizu njih. Sandi: “Bi bilo fajn, če bi bil jaz tam zraven. Res.” Jacqueline pa jim je povedala, da bo imela ponoči stražarja pri vratih. Boštjan jo je nato odpeljal na zmenek in imel je občutek, da so ostali snubci ljubosumni.

icon-expand Jacqueline je svoje fante odpeljala v raj FOTO: POP TV

'Žalil je celo skupino, ne samo mene' V Zagradcu se je Marjan lotil šivanja hlač za svojo Metko. Junakinjo pa je zanimalo, če je “24 ur v svoji duhovnosti”. Metka je namreč mnenja: “Ti, če imaš svoj svet, ga imej pol ure in potem pojdi v realno stanje.” Marjan pa je začel razlagati o svoji energetski ravni, psihološki in etrski ravni. Marjan: “Nisem samo bitje srca in agresija.” Povedal je, da bi Josip potreboval individualno delo na sebi: “Da bi ga nekdo malo obdelal.” Ko je postal bolj odločen, češ da je bil Josip žaljiv, pa je končno pritegnil njeno pozornost. Marjan na krilih Metkinega odobravanja: “Žalil je celo skupino, ne samo mene.”

icon-expand Metki je všeč bolj odločni Marjan FOTO: POP TV

Ruža začara Janeza Janez Rebernik je opazil, da je Ruža zelo delovna in ji nobeno opravilo ni težko. Ko je pripomnil, da ima mrzle roke, ga je prepričevala, da je vroča. Janez: “Za kaj pa si se tako zagrela?” Ruža: “Za tebe.” Janez je takrat začutil njeno pozitivno energijo: “Me je kot moškega začela kar privlačiti.” Ko sta sedela tesno skupaj, jo je začel božati in vprašal jo je, če lahko dobi poljub. Ruži pa je bilo nerodno in ni želela hiteti, dovolila je samo poljub na lice. Ruža: “Janez je zelo dober in prijeten moški. Katerakoli bo prišla in ga osvojila, bo zelo srečna z njim.” Junak jo je pohvalil, češ da je njegova favoritka, saj je vstala zgodaj in pomagala pri opravilih. Ruža je nato vzkliknila: “Resnično se bom poročila s tabo!” Janez pa ni skrival, da med njima manjka še malo kemije.

icon-expand Že drugič začarani Janez FOTO: POP TV

Boštjan ves nasmejan z zmenka, Sandi in Miran sumničava Boštjan je bil presrečen, ko je bil končno sam z Jacqueline. Četudi nerad govori o preteklosti, ji je zaupal, da ima za seboj kratkotrajne zveze, zadnja pa je trajala kar 10 let. Različni pogledi so bili tisto, zaradi česar se ni obdržala. Njegova želja je, da si bi našel pravo ljubezen, iskrenost, zaupanje, spoštovanje. Jacqueline je ocenil kot iskreno in dobrosrčno, največjega konkurenta, ki bi lahko bil ovira na poti do njenega srca, pa vidi v Sandiju. Vohun Maj je medtem poizvedoval, kaj se podi po Sandijevi in Miranovi glavi. Miran Močnik se je bal, da jima bo Boštjan ukradel Jacqueline, a je Sandi dvomil v to. Ko pa je Boštjan ves nasmejan prišel z zmenka, obenem pa je bil skrivnosten, sta postala nervozna in sumničava. Boštjan je še prilil olja na ogenj z izjavo: “Jaz sem kavalir in če sem z žensko na zmenku, o tem ne govorim.” Sandi: “Ni mi všeč. Res mi ni všeč.” Nato pa se je potolažil: “Mogoče pa ni bilo nič.”

icon-expand Nasmejani Boštjan, mirni vohun in sumničava snubca FOTO: POP TV

Prihodnjič bo Janez morda dobil že tretjo favoritko, Monika in Jevrosima se bosta uredili za Damjana, Anamarija in Franc pa bosta še bolj uživala na svojem izletu. Ne zamudite v nedeljo ob 20. uri na POP TV in že 24 ur prej naVOYO.