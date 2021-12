Janez po koncu šova odhaja na osvajalski pohod

Na začetku zadnje Ljubezni po domače na kavču so spet padale stave. Jaka in Gašper Hafner sta stavila, da je Mihaela našla drugega, Janez Rebernik pa, da je ostala z Matejem . Alenka Brezovšek in Doroteja Knehtl sta bili presenečeni nad novico, da sta se razšla, Metka Šeškar prav tako: “ Pa tako sta bila zaljubljena. ” Alenka: “ Veš, kako sta dobro zgledala skupaj. ” Janez: “ Pa ravno, ko sem začel verjeti v ljubezen. Čisto me bo uničilo. ”

Ko so komentatorji zagledali Mateja in Sentyo , pa so bili šokirani. Janez: “ Za moje srce je bilo kar hudo, ko sem zagledal Mateja in Sentyo. Spet mi je ena odpadla s seznama, sem videl. ” Doroteja se je čudila: “ Od kod to? Pa to je noro. “ Josip Drabik se je strinjal s Tanjo Postružnik Koren : “ Tako kot je, naj bo. ” Gašper jima je privoščil vse najboljše, Alenka pa je opazila, da Sentya kar žari.

Komentatorji so se razveselili, ker sta Miroslav in Julijana še vedno skupaj in zaljubljena. Alenka je sklepala, da imata več izkušenj in se znata prilagajati bolj kot mladi. Metka: “Glej, Mirku še vedno očke žarijo.” Še Janez, Jaka in Gašper so se raznežili, Metka pa je povedala, da jima kar malo zavida. Janez se je nato odločil, da bo počakal, da bo star toliko kot Mirko, potem pa bo šel osvajat. Josip pa je zaključil: “July, ti si terno dobila in privoščim ti jo.”

Kristian Bamburač je napovedal, da bo Tanja presenetila Mitjo, da pa to ne more biti negativno presenečenje, saj je bilo teh že preveč. Alenka: “A zdaj pa pridejo vse začimbe? Kurkuma, poper in čili.” Janez pa je pozabil na svoj načrt, da bo z osvajanjem počakal do zrelih let, in povedal, da mu je všeč Nataša: “Mogoče bi zdaj bil pravi čas, da bi jo jaz poklical ... Ona mi tako izzivalno deluje.” A se ni oglasila.