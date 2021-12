Janez Rebernik bi organiziral tečaj poljubljanja, iščejo se kandidatke

Janez Rebernik , ki v tej sezoni Ljubezni po domače pogreša več ljubezenske akcije, je predlagal, da bi za vse kandidate organiziral tečaj poljubljanja in podobnih romantičnih zadev. Predlagal je tudi, da bi jim sam pokazal praktični del, bi pa za izvedbo potreboval svoje kandidatke.

Janez in Gašper sta šale stresala iz rokava.

Alenki Brezovšek se je zdelo, da sta Mitja Rus in Sonja kljub prijateljskemu statusu lep par. Alenka: “Pašeta skupaj. Nenormalno.” Janez je med akrobacijami živahne kandidatke povedal, da tudi sam lahko da nogo za vrat. Janez: “Samo ne sebi.” Gašper Hafner pa je iskal vzporednice med seboj in Francetom Prešernom, a to ni bilo kovanje rim, temveč obiskovanje gostiln.