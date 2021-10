Janez Rebernik in Tamara Korošec nista bila par: Malo se igrava

Tamara Korošec in Janez Rebernik sta v Ljubezni po domače na kavču razkrila, da nikoli nista bila par. Branko Cvek pa je nadaljeval s svojimi nerodnimi poskusi, da bi se njegov prijateljski odnos z Metko Šeškar premaknil ‘eno stopnjo čez’.

Janez Rebernik je izpolnil obljubo in k bratoma Hafner pripeljal Tamaro Korošec. Ko ji je Gašper poljubil roko, je pripomnila: “Kako kavalirsko. Tega mi pa Janez ne naredi.” Bila pa je vesela, ker je lahko znova sedla na kavč, saj ji je bilo v lanski sezoni zelo zabavno komentirati Ljubezen po domače – vsako oddajo si lahko že en teden prej ogledate na VOYO. Kasneje je pojasnila, da z Janezom nista par: “Malo se igrava z ljudmi, ker so prav prisrčni. Rada izzivava ljudi.” Povedala je, da bosta preizkusila tudi brata Hafner. Gašper v svojem stilu: “Verjamem, da sta par. Ne vem, če sta lep par, ker v končni fazi jaz lepega dedca še nisem videl.” Janez pa je potrdil, da sta s Tamaro res samo prijatelja, saj je med njima velika razlika v letih.

icon-expand Janez in Tamara pravita, da sta se samo šalila. FOTO: POP TV

Komentatorji so imeli vsak svoje mnenje o Sonji in Nataši, ter njunih namenih. Alenka se je zdelo, da njun objem sploh ni bil pristen, Josip pa je ob tem komentiral žensko naravo, ki je kot aprilsko vreme: “Pol ure sonce, četrt ure dež, potem toča, pa spet sonce.” Branko je poleg prikimaval: “So me kar dostikrat okrog prinesle.” Zdelo se mu je tudi, da moški ženskam prehitro popustijo.

icon-expand Doroteja in Alenka sta se jezili na Joži. FOTO: POP TV

Ko je Janez zagledal Jožico z igrivim klobučkom, je komentiral: “To je pa Alenka pri 70.” Metki se je zdela zabavna, Branko pa je povedal, da Miroslavova kandidatka ni njegov tip ženske. Alenka pa je razmišljala: “Na kmetiji pri Mirku se je mogoče prvič v vseh oddajah zgodilo, da gledamo nekaj pristnega, res pristne medčloveške odnose.” Nato pa je prišla Joži in se je vse spremenilo. Doroteja se je še najbolj jezila, ko je Joži okupirala Miroslava, a so se kasneje vsi komentatorji zabavali ob njenih domislicah.

icon-expand Branko je Josipa odvlekel iz Metkine hiše. FOTO: POP TV

Ko sta se Vesna in Mitja pogovarjala o svojem prijateljskem odnosu, je tudi Branka zanimalo: “No, Metka, a sva midva tudi prijatelja ali kaj več?” Metka: “Seveda sva prijatelja, kako da ne?” Branko: “Kaj pa eno stopnjo čez?” Metka: “To pa tebe veš kako dolgo že sprašujem, pa nič ne odgovoriš.” Branko: “Metka, a boš ti? Jaz bi, kaj pa ti, Metka? A bova poskusila?” Branko: “To bomo pa še videli.” Josip se je ob tem držal za glavo, ko pa je začel prepevati, je Branko skočil proti njemu: “Ej, svojo si najdi.” Nato je Josip vprašal Metko, če lahko prespi, in takrat ga je Branko nagnal domov. Metka je zavzdihnila: “Veš, kaj, z nobenim nič ni. Tudi če sta dva, ni nič.” Ne zamudite nove oddaje Ljubezen po domače na kavču prihodnjo soboto takoj po Ljubezni po domače. Vsako oddajo si lahko že teden dni prej ogledate na VOYO.