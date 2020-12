Janez se je odločil za Darjo, nato pa podlegel zapeljivi Alenki

Kar trije junaki podeželja so v tokratni oddaji Ljubezen po domače sprejeli svoje končne odločitve. Še posebej napeto je bilo pri Janezu Reberniku, saj je Alenka preizkusila njegovo zvestobo Darji, on pa je pogrnil na testu.

Monika začuti, da je Janez naklonjen Darji Monika je uživala na kmetiji Janeza Rebernika, saj je tam po njenih besedah vladala zelo dobra energija. Povedala je, da se je Damjan Šalamun že prvi dan zagledal v Barbaro. Monika: “Kako boš zdaj kot neka svetilka tam?” A je hitro ugotovila, da ima tudi Janez svojo favoritko in da je tudi ona že malce zaljubljena vanj. Janez je razložil, da ni tak kot Damjan in da sam potrebuje več časa za končno odločitev. Janez: “Vsako lepo spremljam, malo s pogledi, malo se jim nasmejim, da vidim, kaj nazaj dobim. Nekaj pa se je sigurno začutilo do katere.” Monika je v tistem napovedala svoj odhod, ker so jo čakale druge obveznosti, Janezu pa je povedala, da jo lahko pokliče, če si bo premislil.

icon-expand Monika se je dokončno poslovila FOTO: POP TV

Vroča kri na Damjanovi kmetiji Damjan je svoja dekleta odpeljal na apiterapijo, da bi v miru sprejel končno odločitev. Nani je povedal, da dvomi v njeno zvestobo, kar jo je užalilo. Nana: “Od kod mu take ideje? Niti mi ni pustil, da bi imela še kakšen pogovor, kakšen kontakt, da bi se lahko še malo bolje spoznala.” Njegov komentar se ji je zato zdel neprimeren. Jevrosima pa je junaku odločno povedala, da je čebele ne zanimajo in da ima zadnjo možnost, zato naj dobro razmisli, kako se bo odločil.

icon-expand Jevrosima je povedala, da ji ni mar za čebele FOTO: POP TV

Jože je prehitel Branka PredMetko Šeškar je bil na težek dan, saj se je morala odločiti med dvema snubcema, ki sta ji prirasla k srcu. Povedala je, da bi za to potrebovala več časa: “Ker čustva so pri meni skoraj izginila, jaz se zelo težko navežem na koga. Ta zid je v meni že od 15. leta zakona. Sem zasovražila vse moške. Rada bi našla enega takega, ki bi ga imela rada, on pa mene, ampak ne morem se še odpreti.” Medtem ko se je odločala, pa je Jože vzel vajeti v svoje roke in predlagal Branku, naj odstopi, saj da je Metki že izpovedal ljubezen. Branko se je pritoževal, češ da je želel tudi sam poljubiti Metko, a da mu tega ni dovolila. Povedal je tudi, da sicer nima časa za romantiko, če pa bi ostal do božiča, bi zagotovo povedal kaj romantičnega. Metka se je tako odločila za Jožeta, ki je oba povabil v Ljubljano.

icon-expand Branko bi potreboval več časa, vsaj do božiča FOTO: POP TV

Alenka zapeljuje Janeza Janez je pripravil traktor, da bi svoji dekleti odpeljal na zmenek v troje. Vožnja je bila vesela, mestoma adrenalinska, Janez pa je bil sproščen, ker se je že odločil za eno izmed njiju. Toda Alenkaga je želela preizkusiti in se je z njim spogledovala in ga zapeljevala. Darji je želela dokazati, da se Janez ne more upreti ženski in na koncu se res ni mogel zadržati, da Alenke ne bi poljubil. Prebrisana snubka mu je nato povedala, da je vse zaigrala, da bi preverila, če je pravi za njeno prijateljico. Alenka: “Zdaj pa vidim, da si poreden.” Janez se je bal, da bi Darja izvedela za poljub z Alenko, zato je ljubezensko detektivko milo prosil, naj ga ne izda.

icon-expand Janez je padel na testu iskrenosti FOTO: POP TV

Damjan in Barbara postaneta par Damjan je zbral svoja dekleta in se jim zahvalil za obisk. Nana se mu je zahvalila, saj je uživala na njegovi kmetiji, in dodala: “Upam, da bo čebelica, ki jo boš izbral, ostala v tvojem panju.” Barbara se mu je prav tako zahvalila, saj se je imela lepo, poleg tega je Damjan pregnal njen strah pred čebelami. Prav ona je, kot verjetno že veste, postala njegova izbranka. Jevrosima je komentirala, češ da ni primerjave med njo in Barbaro in da ji ni žal, ker je ni izbral. Damjan je končno lažje zadihal, Barbara pa je uživala, ko je pokazal svoja čustva.

icon-expand Odločitev, zapečatena s poljubi FOTO: POP TV

Branko dobi Metkino telefonsko številko Metka in Branko sta se sprehajala po Ljubljani. Priznala je, da ji ni vseeno zanj, in tudi on jo je vprašal, zakaj še ni malo počakala s svojo odločitvijo. Očitala mu je, da se ni dovolj grebel zanjo in da je ni vprašal za telefonsko številko, on pa se je branil, da ne more vsega naenkrat. Metka: “Malo si bil prepočasen, te je Jože prehitel.” Povedala je, da če se z Jožetom ne bo izšlo, bo on njegova rezerva. Skupaj sta si šla ogledat predstavo, v kateri je nastopal Jože, in Branko se mu je po predstavi pohvalil, da je dobil Metkino telefonsko številko.

icon-expand Metka je uživala v Brankovi družbi FOTO: POP TV

Alenka prepusti Janeza Darji Janez je svojima dekletoma želel povedati, kako se je odločilo njegovo srce, a je Alenka prevzela besedo: “Saj to se vidi med vama, da je nekaj več kot le prijateljstvo. Darja, jaz sem tebe opozorila, da ima Janez zelo veliko srce, mogoče preveliko ... Tako da vama želim veliko sreče in lepe otroke.” Darja je bila presenečena in vesela, da ima takšno prijateljico. Srečna je bila tudi, da je Janez izbral prav njo: “To je bil najlepši trenutek v mojem življenju, eden najlepših, in mislim, da ga ne bom nikoli pozabila.”

icon-expand Darja je bila presrečna FOTO: POP TV

