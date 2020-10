Janez ves vroč ob Sabini, ki pa je zagrozila z odhodom

Sabina Mlakar je prva prišla na kmetijo Janeza Marna in ga očarala s svojim stasom in značajem. Njeno hitenje k junaku podeželja pa se ni zdelo pošteno Katarini Vivodinac, ki ni mogla skriti ljubosumja. Ko je Janez na zmenek prvo odpeljal Danico, pa je njegova favoritka zagrozila z odhodom.

Anamarija globoko prizadeta Franc Jarc je bil po zmenku z Joži Lesiček zelo zaskrbljen. Esmeralda Rupnik je povedala, da je Anamarija ni niti pozdravila, slednja pa je potrdila, da ve, kaj se je dogajalo na zmenku. Anamarija: "John mi je danes zjutraj potiho, na skrivaj povedal, da se je z Jožico na zmenku poljubljal." In to ji seveda ni bilo všeč. Anamarija: "Sem mu pa tudi povedala, da mene moški, ki poljublja žensko na prvem zmenku, sploh ne zanima. Mene takšni moški ne privlačijo." Povedala je še, da ne želi biti v družbi svojih tekmic, ki sta jo "globoko prizadeli". Pričakovala pa je, da si bo Franc vzel čas zanjo, v nasprotnem primeru se bo sama javila za odhod domov.

icon-expand Anamarija je tisto jutro jokala FOTO: POP TV

Metka, na pomoč! Metka Šeškar pa je med zajtrkom uživala v družbi svojih snubcev, a samo treh. Franc Princl je tisto jutro malce dlje počival, kar pa Metki ni bilo všeč: "Če samo spiš, to ni nič, to mora biti malo življenja." Branko Cvek je medtem ocenjeval Josipa Drabika, ki je uglajen in urejen, pa tudi artikuliran, nasprotno pa je Josip konkurenta videl v Branku. Med pogovorom jih je s svojim prihodom presenetil Franc in trojica je takoj postala bolj napeta. Toda hitro so ugotovili, da Franc potrebuje Metkino pomoč.

icon-expand Franc je ukradel Metko. FOTO: POP TV

Janez zatreskan v Sabino Janez Marn se je veselil prihoda svojih štirih dam. Povedal je, da ima favoritko, in to je bila Sabina Mlakar, ki je tudi prišla prva. Z rožo je ogrel njeno srce, ona pa njega s svojim videzom in značajem. Janez: "Ko je Sabina prišla do mene, sem svojo formo dvignil do konca in bil ves vroč." Ko ga je dražila, da bo spala v njegovi postelji, se ni niti malo branil, edina skrb so bila ostala dekleta. Sabina: "Vidim v njegovih očeh, da je zatreskan vame."Janez ji je laskal:"Imaš navigacijo prav naravnano." Kar je pomenilo, da njune "poti vodijo v raj". Nato pa je bolj stvarno najavil: "Kuhala boš v kuhinji, za štedilnikom, ne pa pred mano. Pred mano boš povedala, kaj je narobe, za štedilnikom boš pa skuhala, da bova potem lepo jedla." Sabina je ob tem le modro molčala.

icon-expand Janez ni mogel skriti očaranosti nad Sabino. FOTO: POP TV

'Nisem te poslušal, pa bi te moral' Franc je povedal Metki, da ima težave s svojimi snubkami: "Tri so, pa še te tri se ne morejo med seboj razumeti." Razkril ji je tudi, da je bil z Joži preveč intimen, česar ni mogel skriti pred Anamarijo. Franc: "In ona v jok." Dodal je, da je naredil napako, za katero je bil prepričan, da je nepopravljiva. Metka ga je kregala, češ da je ni poslušal, ko mu je svetovala, kako naj se obnaša. Franc se je strinjal: "Nisem te poslušal, pa bi te moral." Moral bi namreč biti enako pozoren do vseh dam, tako pa ni mogel skriti, da mu je Anamarija najbolj všeč. Metka je predlagala, da bi se prišla pogovorit z Joži in Esmeraldo, on pa naj Anamarijo odpelje na izlet.

icon-expand Franc gre v akcijo. FOTO: POP TV

Katarina ljubosumna na Sabino Ko so ostale tri snubke prišle pred Janezovo hišo, so zagledale prazna kozarca. Nato se je na pragu prikazala nasmejana Sabina, kar se je Mirjani Gajski zdelo bizarno: "Sploh je nisem pričakovala, bila sem šokirana in brez besed." Sabina jih je dražila, češ da se Janez tušira in da mu je umila hrbet. Danica Sentič je v smehu nadaljevala: "Pojdi mu še frizuro naredit." Katarini Vivodinac pa to ni bilo všeč, imela je občutek, da se norčujeta iz Janeza: "Ne moreš se po njem plaziti samo zaradi šova, potem pa grdo govoriti o njem." Kasneje se je pritožila, da ni pošteno, ker je Sabina prišla pred ostalimi snubkami. Na vprašanje, ali je ljubosumna, je izstrelila: "Ja, normalno." Janez pa je pohitel z vabilom na zmenek in odločil se je za Danico. Sabina je po njunem odhodu kar naravnost vprašala Katarino, zakaj jo gleda tako grdo, ona pa se je izgovorila, da je nekaj narobe z njenim očetom, a ji Sabina ni verjela.

icon-expand Jezna Katarina FOTO: POP TV

Anamarija se omehča Ko je Franc povabil Anamarijo na izlet, je bila zmedena, a je privolila. Ob pogledu na avtodom se jo je polotilo pristno navdušenje. Anamarija: "Takšna pustolovščina. Gremo, cel svet je naš." Franc je upal, da se bo sprostila in mu oprostila. In očitno mu je uspevalo. Anamarija: "Sem tako mirna v srcu in v duši." Metka se je medtem res oglasila na Frančevi kmetiji in ugotovila je, da je Franc tudi Joži zelo všeč. Svetovala ji je, naj bo bolj prebrisana, naj se ne umika, pač pa bori zanj.

icon-expand Anamarije se je hitro polotilo navdušenje. FOTO: POP TV

Sabina bi spakirala in šla Janez je Danici na zmenku povedal, da se ima odlično: "Še posebej zdaj, ko te imam med dvema očesoma." Na vprašanje, zakaj je njo prvo povabil na zmenek, je odgovoril, da "nekje moraš začeti". Ugotavljal pa je, da med njima še ni eksplodiralo in da bosta morala najti uplinjač. Povedal je, da ga bolj od odvečnih kilogramov moti, če je oseba zaprta, in da ima rad ljubezenske igrice. Ko sta se vrnila z zmenka, je Sabina napovedala, da tega ne more več gledati: "Jaz bom kufre spakirala in šla." Janez: "Pa naj gre, imam pa zdaj samo tri."

icon-expand Sabina zagrozi z odhodom. FOTO: POP TV

Anamarija zahteva odgovore Franc je med kuhanjem večerje povedal, da si oba z Anamarijo želita resne zveze. Franc:"Upam, da sem našel pravo, sorodno dušo." Na vprašanje, ali je uspel popraviti svoje napake, je odgovorila pritrdilno: "V tem je čar življenja, ko naletiš na probleme, rešiš, pa greš naprej." Njo pa je bolj zanimalo, kaj bo storil, ko se vrneta z izleta. Anamarija:"Jasno je meni in tebi, da se med nama nekaj prepleta. Jaz to čutim in sem v to prepričana." Napovedala je, da mu bo stala ob strani in da bo spoštljiva do tekmic, Franc pa je povedal, da bo Esmeraldo poslal domov. Franc: "Zdaj bova šla spat in upam, da se bova kaj objela." Anamarija: "Noč, ki prihaja, bo zagotovo zanimiva.”

icon-expand Anamarija utrjuje teren. FOTO: POP TV

