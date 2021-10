Janezova preobčutljivost na ženske čare: Sestra je pa res dobra

Branko Cvek in Metka Šeškar sta si tokrat sama ogledala in komentirala Ljubezen po domače – vsako oddajo si lahko že en teden prej ogledate na VOYO . Metka je ugotavljala: “ Brane je čisto nov človek. Ne vem, kaj vse je pripravil. Sadno kupo, svečke, romantiko. Pri njem pa res še nisem doživela česa takega. ” Poleg njegovega truda je opazila tudi, da je izgubil nekaj kilogramov. A je kasneje dodala: “ Lahko bi se od Miroslava naučil, kako se ženska osvaja. ”

Tudi Doroteja Knehtl in Alenka Brezovšek sta občudovali Miroslava Koširja, ki je bil do svojih dam zelo pozoren in se je obnašal kot pravi kavalir. Super so se jima zdele tudi njegove dame. Ani Podobnik in Janezu Reberniku pa so bile všeč kandidatke Davida Krulčiča. Janez: “Še sestra je dobra ... Sestra je pa res dobra.” Ana pa je zaradi Janezove preobčutljivosti za ženske čare bruhnila v smeh.