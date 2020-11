Janezu so podivjali hormoni: Spi z Mojco

Sabina bo opazila, da so Janezu Marnu po prihodu nove snubke Mojce hormoni čisto podivjali, to pa zaradi tega, ker doma že več let ni imel ženske. Sabina bo razkrila: “Spi z Mojco.” Po njunem strastnem poljubu pa bo ponovno napovedala, da bo spakirala kovčke in šla domov.