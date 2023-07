Jasna o razočaranju v ljubezni: Zelo dolgo časa sem potrebovala, da sem nehala jokati

In tako je tudi bilo, navkljub velikemu razočaranju v ljubezni, zaradi katerega je želela do konca življenja ostati sama. Jasna: " V bistvu sem mislila, da sem našla tisto drugo polovico, da sem našla tisto pravo ljubezen, pa se je potem izkazalo, da je bilo to samo v moji glavi, oziroma z moje strani. In dejansko kar nekaj let tega nisem mogla preboleti. Še danes me stisne, ko se spomnim na to. To je del mojega življenja, ki bi ga najraje pozabila. In tudi zelo dolgo časa sem potrebovala, da sem nehala jokati, nekako nehala žalovati. Potem sem šla pa v drugo skrajnost in ta moja svoboda, ki sem jo pridobila, meni ogromno pomeni. Zdaj imam pa drugo težavo, zdaj se pa ne morem več na nobenega navezati. " Meni, da bo težko našla ljubezen prav zaradi zidu, ki ga je postavila: " Dvomim, da bi ga lahko kdo podrl, ker meni ta način ustreza. Vse kar sem ustvarila, sem ustvarila sama, vse kar naredim, naredim sama. Grem kamor hočem, pridem kadar hočem, otroci so odrasli, nimam več nekih obveznosti, razen s psičko. To je zdaj pa tisti moj svet. Je pa res, da je življenje nepredvidljivo. "

In polno presenečenj. Upali bi si staviti, da bo iskriva in energična dama zagotovo prejela več kot dovolj pisem. Morda bo med pošiljatelji nepopravljiv romantik in večen otrok, kot je ona sama. Jasna: "Jaz sem zelo čustvena, mene se veliko stvari dotakne in to zelo globoko. V bistvu se vedno postavim v kožo nekoga drugega. Pomagati poskušam vsakemu, to je nekako tista moja šibka točka, ker ponavadi potem dobim nož v hrbet, ker te stvari v današnjem času niso več cenjene. Ampak taka sem, še vedno mislim, da se dobro z dobrim vrača, in ko vidim, da nekdo potrebuje pomoč, bom takoj priskočila. Drugače pa morje, sprehodi ob morju, poslušanje glasbe, gledanje romantičnih limonad, večerje ob svečah, te majhne pozornosti pri meni štejejo. Mene ni treba voziti v prestižne hotele, pa ne vem, kam še vse. Meni so te majhne stvari, ki naj bi prišle iz srca, veliko bolj pomembne."

Jasna je tudi članica Prostovoljnega gasilskega društva Braslovče, na kar je izjemno ponosna: "Gasilci so lahko samo posebni ljudje, to ne more biti vsak. In jaz jih občudujem že leta in leta. Vsa leta sem bila podporni član, ko sem se preselila v Savinjsko dolino, sem bila podporni član PGD Braslovče. Potem sem imela pa lani tisto smolo, ko so mi zagorele saje v dimniku, in pred očmi sem imela, kako mi bo zgorela cela hiša. Jaz sem delala samo paniko, pa zgago, pa v napoto sem bila in nisem bila za nobeno rabo. Čisto vse so naši gasilci naredili sami, še tisto, kar bi morala jaz narediti, so naredili oni namesto mene, me bodrili. Res so se nagarali, da jim je uspelo, da ni podstrešje zagorelo, ker imam deset metrov dimnika in spodaj je že butal ogenj, dimnik je počil in so že tam iskre ven letele ... Tako da sem jim bila neizmerno hvaležna. In prejšnji poveljnik je rekel: "No, mogoče bi bil pa zdaj že čas, Jasna, da narediš izpit, zato da bi lahko v takih primerih že sama začela gasiti." In mi je to toliko pomenilo, da sem dobesedno res šla na izpit za pripravnike, in sem ga tudi naredila, in to z odličnim uspehom. Gasilci so povsod prvi, naj bo neurje, naj bodo poplave, če je treba mačko z drevesa spraviti, smreko porezati, karkoli, vedno so oni prvi in dejansko žrtvujejo svoja življenja, da rešujejo naša. Prav čutila sem potrebo, da moram postati del te ekipe. Jaz sem tako ponosna, da sem del našega društva. Meni se to zdi, kot da bi mi kdo prinesel največji dobitek na lotu, ker na to, da si del take ekipe gasilcev, si res lahko ponosen."