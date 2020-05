Je Doroteja Knehtl iz Ljubezni po domače sveže zaljubljena?

In ljubezen? Na vprašanje, kako je s srčnimi zadevami pa v hipu odgovori: "Super!" Pove, da ima prijatelja, ki ga ne želi izpostavljati in doda, da jo podpira pri vsaki njeni odločitvi: "Delam na sebi, veliko treniram in fant me pri tem podpira." Povedala je tudi, da je karantena zanjo bila v redu preizkušnja, med katero je sicer pogrešala službo in prijatelje, a ni bilo hujših stisk. "S prijateljem sva se slišala in mi je stal ob strani," je povedala in za konec dodala: "Življenje te nauči, da ne moreš vedno računati na to, da bodo drugi spoštovali tvoje občutke, četudi ti spoštuješ njihove. Biti dober človek ni zagotovilo, da bodo tudi drugi ljudje vedno dobri do tebe. Imaš le nadzor nad seboj in nad odločitvijo, kakšna oseba boš ti sam. Kar se tiče drugih ljudi, pa imaš na voljo samo dve možnosti: jih sprejeti ali pa oditi stran."