Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef! Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Ljubezen po domače

Josip bo prizadel Ireno, jokala bo tudi Dejanova Viktorija

Velenje, 24. 09. 2025 17.07 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
0

Potem ko bo Irena v toplicah padla in si poškodovala nogo, se bo sprla z Josipom Antolićem. Viktorija pa se bo po opravljeni nalogi na njivi umaknila na samo, da bi se zjokala. Kaj jo bo tako zelo zmotilo?

Dejan Ponikvar bo svoja dekleta peljal na njivo, kjer si bo najbolj pridna priborila zmenek z njim. Patricija: "Sem takoj videla, kako se je Viki zagnala v delo, tako da smo vse ostale samo gledale, kaj se dogaja." Potem ko se bodo vrnili z njive, pa se bo Viktorija umaknila na samo. Kaj jo bo tako zelo zmotilo?

Kaj bo iztirilo Viktorijo?
Kaj bo iztirilo Viktorijo? FOTO: POP TV

Josip Antolić bo svoje dame odpeljal v toplice, kjer si bo Irena lažje poškodovala nogo. Junak in snubka se bosta sprla, padali bodo očitki še iz prejšnjih sezon Ljubezni po domače. Irena: "Se počutim, kot da sem tam odveč, kot da sem ravno samo za številko." Josipu bo navrgla: "Ti se ne rabiš bati, da me boš kdaj imel in me boš moral trpeti. Čao." Ali se bo poslovila?

Ne zamudite Ljubezni po domače nocoj ob 20. uri na POP TV, ki ji bo sledila Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

ljubezen po domače 2025
Naslednji članek

Peter o svoji izkušnji z rakom: Velikokrat sem tudi zajokal

SORODNI ČLANKI

Peter o svoji izkušnji z rakom: Velikokrat sem tudi zajokal

Mirko na zagovoru: Nisem tak, nisem ženskar

Jure: Če je Nataša kolikor toliko pametna, naj začne pakirati

Mirko je zanikal poljube z Natašo, preživel bi romantično noč z Bojano

Teja ima kar sedem bratov: Verjamem, da je vsak otrok dar od Boga

Monika je bila v ljubezenskem trikotniku prizadeta, a je v sebi našla mir

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256