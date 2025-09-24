Josip bo prizadel Ireno, jokala bo tudi Dejanova Viktorija

Potem ko bo Irena v toplicah padla in si poškodovala nogo, se bo sprla z Josipom Antolićem. Viktorija pa se bo po opravljeni nalogi na njivi umaknila na samo, da bi se zjokala. Kaj jo bo tako zelo zmotilo?

Dejan Ponikvar bo svoja dekleta peljal na njivo, kjer si bo najbolj pridna priborila zmenek z njim. Patricija: "Sem takoj videla, kako se je Viki zagnala v delo, tako da smo vse ostale samo gledale, kaj se dogaja." Potem ko se bodo vrnili z njive, pa se bo Viktorija umaknila na samo. Kaj jo bo tako zelo zmotilo?

Kaj bo iztirilo Viktorijo? FOTO: POP TV icon-expand

Josip Antolić bo svoje dame odpeljal v toplice, kjer si bo Irena lažje poškodovala nogo. Junak in snubka se bosta sprla, padali bodo očitki še iz prejšnjih sezon Ljubezni po domače. Irena: "Se počutim, kot da sem tam odveč, kot da sem ravno samo za številko." Josipu bo navrgla: "Ti se ne rabiš bati, da me boš kdaj imel in me boš moral trpeti. Čao." Ali se bo poslovila?