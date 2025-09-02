Joži bo začinila hitre zmenke in Josipa pustila brez besed

Junaki podeželja bodo po prvih, obetavnih romantičnih večerjah spoznali še preostale snubce in snubke. Posebno presenečenje čaka Josipa Antolića, ki bo med drugimi spoznal nagajivo Joži. Snubka ga bo presenetila s posebnim zvončkom, s katerim jo bo lahko poklical, ko si bo zaželel intimnosti. Toda junak podeželja bo nad predlogom zgrožen.
Za pestro dogajanje pa bodo poskrbeli Dušan Petrič, Pablo Alejandro Gelb in njune snubke. Sonja bo razkrila, da sta imela Pablo in Suzana že prvi dan 'neposreden stik'. Stvari se bodo zapletle, ko bosta morala izbrati snubki za prva resna zmenka. Ker je obema najbolj všeč kandidatka Maja, bosta za zmenek z njo igrala igro Kamen, škarje, papir.
Ljubezni po domače sledi magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.
