Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Ljubezen po domače

Joži bo začinila hitre zmenke in Josipa pustila brez besed

Velenje, 02. 09. 2025 17.29 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
0

Druga oddaja Ljubezni po domače bo postregla z maratonom hitrih zmenkov. Nekateri bodo zelo obetavni, medtem ko bo Josip zgrožen nad pobudami nagajive Joži. Dušan in Pablo pa bosta za zmenek z Majo igrala igro Kamen, škarje, papir.

Junaki podeželja bodo po prvih, obetavnih romantičnih večerjah spoznali še preostale snubce in snubke. Posebno presenečenje čaka Josipa Antolića, ki bo med drugimi spoznal nagajivo Joži. Snubka ga bo presenetila s posebnim zvončkom, s katerim jo bo lahko poklical, ko si bo zaželel intimnosti. Toda junak podeželja bo nad predlogom zgrožen.

Za pestro dogajanje pa bodo poskrbeli Dušan Petrič, Pablo Alejandro Gelb in njune snubke. Sonja bo razkrila, da sta imela Pablo in Suzana že prvi dan 'neposreden stik'. Stvari se bodo zapletle, ko bosta morala izbrati snubki za prva resna zmenka. Ker je obema najbolj všeč kandidatka Maja, bosta za zmenek z njo igrala igro Kamen, škarje, papir.

Kdo si bo priigral zmenek z Majo?
Kdo si bo priigral zmenek z Majo? FOTO: POP TV

Ljubezni po domače sledi magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

ljubezen po domače 2025
Naslednji članek

Josipa je izguba žene pretresla, a ni obupal nad ljubeznijo

SORODNI ČLANKI

Iskrice na prvih zmenkih, Dejan je ob Patriciji začutil metuljčke

Voditeljica Ljubezni po domače: Najbolj čisti ljudje so običajno umazani od zemlje

Vesna Šošterič v 'fačuziju' obujala spomine na Ljubezen po domače

Tanja Postružnik Koren: En par se je zaljubil že ob prvem pogledu

Kdo bo letos 'kavč komentator' Ljubezni po domače?

Spoznajte kandidate sedme sezone Ljubezni po domače

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198