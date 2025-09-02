Joži bo začinila hitre zmenke in Josipa pustila brez besed

Druga oddaja Ljubezni po domače bo postregla z maratonom hitrih zmenkov. Nekateri bodo zelo obetavni, medtem ko bo Josip zgrožen nad pobudami nagajive Joži. Dušan in Pablo pa bosta za zmenek z Majo igrala igro Kamen, škarje, papir.

Junaki podeželja bodo po prvih, obetavnih romantičnih večerjah spoznali še preostale snubce in snubke. Posebno presenečenje čaka Josipa Antolića, ki bo med drugimi spoznal nagajivo Joži. Snubka ga bo presenetila s posebnim zvončkom, s katerim jo bo lahko poklical, ko si bo zaželel intimnosti. Toda junak podeželja bo nad predlogom zgrožen.

Za pestro dogajanje pa bodo poskrbeli Dušan Petrič, Pablo Alejandro Gelb in njune snubke. Sonja bo razkrila, da sta imela Pablo in Suzana že prvi dan 'neposreden stik'. Stvari se bodo zapletle, ko bosta morala izbrati snubki za prva resna zmenka. Ker je obema najbolj všeč kandidatka Maja, bosta za zmenek z njo igrala igro Kamen, škarje, papir.

Kdo si bo priigral zmenek z Majo? FOTO: POP TV