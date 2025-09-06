Josip je ob Nadi izgubil sapo, ostale dame niso vrgle puške v koruzo

75-letni Josip Antolić iz Krškega je upokojeni rudar. Živi v svoji hiši, ki jo lepo vzdržuje. Vsak dan prehodi šest kilometrov skozi gozd in po okoliških travnikih. Sam kuha in peče, najraje pa preživlja prosti čas v toplicah. Katera dama bo sedla v srce vedno nasmejanu romantiku?

69-letna Nada Zajc iz Domžal je upokojena trgovka. Spoznali smo jo že v šesti sezoni Ljubezni po domače, kjer je bila med podeželskimi glavnimi junaki, ki so iskali snubce. Ker se v oddaji ni zaljubila in je še vedno samska, se je tokrat odločila, da se bo sama prijavila za enega od junakov nove sezone. Izbrala je Josipa Antolića, ki ji je všeč zaradi aktivnega načina življenja, skrbi za zdravje ter veselja do plesa.

Nada Zajc

Že dolga leta je vdova, živi sama v svoji hiši in ima dve odrasli hčerki, ena je znana citrarka Tanja Zajc Zupan. Po moževi smrti je imela še eno daljšo ljubezensko zvezo, ki pa se ni obnesla. Odkar je samska, z moškimi večinoma sklepa samo prijateljstva, z nekaterimi tudi za ples. Pravi, da ji gospodje njenih let ne morejo slediti. Meni, da je zanje preveč aktivna in ciljno usmerjena. Čeprav je upokojena, še vedno občasno opravlja svoj poklic prodajalke, že 15 let hodi vsako jutro na telovadbo, kolesari, se ukvarja z ročnimi deli, nabira borovnice in igra harmoniko. Nada zna uživati sama in v prijateljstvih, pa vendar bi jesen življenja rada preživela s prijetnim moškim, ob katerem bi čutila dobro energijo. Želi si kavalirja, ki ima dunajsko šolo, je malce pozoren in sočuten. Ne ve pa, ali takšni še obstajajo. 73-letna Irena Drozg iz Portoroža je upokojena poslovna komercialistka. V Ljubezni po domače je že sodelovala, preizkusila se je tudi kot komentatorka v Ljubezni po domače na kavču. Josip ji je všeč, ker ne potrebuje ženske za delo, ampak za uživanje. V tem sta si podobna. Pravi, da moraš pri teh letih skrbeti zase, da si čim dlje 'fit'. Za svoje zdravje skrbi na več načinov, poleti veliko plava, najmanj enkrat na teden pleše, vsak dan prehodi 96 stopnic do četrtega nadstropja, pripravlja si kvalitetno hrano. Je dobra kuharica, gospodinja, veliko plete in kvačka.

Irena Drozg

Irena živi sama v stanovanju v Portorožu, vdova je že 26 let. Celo življenje je garala, da bi hčerki postavila na noge. Po moževi smrti je imela še tri zveze, a nič resnega. Zadnji partner je bil 6 let starejši od nje in zdelo se ji je, da je zaljubljen vanjo, nato pa jo je tako rekoč čez noč zapustil, češ da se je vrnil k stari ljubezni. Njegova nepričakovana odločitev jo je prizadela, prav to pa je bil razlog, da se je takrat prijavila za Milana v oddajo Ljubezen po domače, ki je ravno v tistem času vabila k sodelovanju. Na začetku je celo mislila, da bi se v Milana lahko zaljubila, a se jima ni izšlo. Morda se bo izšlo prav z Josipom. 74-letna Joži Lesiček iz Ljubljane je upokojena bolničarka. V Ljubezni po domače je že sodelovala, tokrat se prijavlja tretjič. Je zabavna, direktna, včasih malce prepirljiva, a mehkega srca in niti malo hudobna. Josip ji je všeč, ker se rad smeje in ker je nehal delati. Seveda bi se preselila k njemu, če bi tako naneslo, le svoje stanovanje bi zadržala, kajti nikoli se ne ve. Če jo bo Josip odpisal, se bo naslednjič spet prijavila. Pravi, da bo do leta 2049, tri dni pred smrtjo že našla pravega. Vsekakor bi bila zelo vesela, če bi se za pravega izkazal on. Trdi, da po 12-ih letih dela na Taboru, kjer je bila negovalka bolničarka, zna oceniti ljudi in Josip se ji zdi veder, dobrovoljen moški.

Joži Lesiček

Joži je bila enkrat poročena, pred možem je imela samo enega fanta, a je izvedela, da je šel plesat z drugo. Takrat je zapustila Loško dolino, pustila je službo ter šla živet v Ljubljano, kjer je spoznala svojega moža. Skupaj sta bila od njenega 28. do 35. leta, sledila je ločitev. Po tistem je imela zvezo z 8 let mlajšim moškim, ki ni hotel delati, zato ga je odslovila. Sama je bilo vedno zelo garaška in lenih ljudi ne mara. Od 42. leta naprej je samska, saj sta ji dve zvezi nagnali strah v kosti. Srečo v ljubezni zato najraje išče na zabaven način, v Ljubezni po domače. Grebla se ne bo preveč, pravi, bo pa pokazala interes. Ne verjame, da bi se pri svojih letih lahko zaljubila, vsekakor pa bi nekoga lahko vzljubila. 72-letna Katica Šermek iz Ruš je upokojena trgovka. Vdova je že 15 let in živi sama v svojem stanovanju v Mariboru. Je mati dveh odraslih otrok, sin se je z družino preselil v Nemčijo, hčerka pa tudi že živi na svojem v Mariboru. Ko je v družinski hiši ostala sama, jo je prodala in si kupila lepo trisobno stanovanje s teraso, kjer se zelo dobro počuti. A ker ni želela biti sama, se je prijavila na portalu za zmenke, kjer je spoznala gospoda, za katerega pravi, da bi bilo bolje, če ga ne bi. Skoraj 5 let sta bila skupaj in v tem času se je izkazalo, da je njen partner pravi narcis, ki ne zna biti zvest. Pred tremi leti sta se razšla, od takrat je samska. Njeno največje veselje so vnuki in dva pravnuka, ki pa jih ne vidi pogosto, saj živijo daleč stran od nje.

Katica Šermek

Katica se ne boji nobenega dela, dobro se znajde v gospodinjstvu, zna kositi ter delati na njivi. Rada bere in veze gobeline. Je prava klepetulja in si ob sebi želi nekoga za pogovor, zato se je prijavila v Ljubezen po domače. Izbrala je Josipa, ki se ji zdi simpatičen in najbolj primeren zanjo, saj je njegov življenjski slog podoben njenemu. Tudi ona veliko hodi, nabira kostanj in borovnice. Gobe se ji skrijejo, a bi jih z Josipovo pomočjo končno lahko našla. Junak ji je všeč tudi zato, ker je urejen in ni preveč okrogel. Moški močnejših postav ji niso všeč in tudi sama skrbi za to, da je njena postava vitka in čvrsta. Rada se obleče lepo, elegantno, neguje svojo kožo in nasploh da veliko na videz. Ob sebi si želi moškega, s katerim bi lahko sklepala kompromise in ki bi upošteval njeno mnenje. Zvestoba ji veliko pomeni. Če bi z Josipom postala par v pravem pomenu besede, bi se lahko preselila k njemu, vendar pa bi svoje stanovanje obdržala. Lahko pa bi se on preselil k njej, tudi to bi ji bilo všeč. Želi si predvsem, da bi zjutraj vstala in bi ji nasmeh narisala že prva misel, da bosta z ljubljenim moškim skupaj skuhala kavico in pripravila zajtrk. 63-letna Majda Vider iz Domžal je upokojenka. Po osnovni šoli se je odločila za poklic gostinke, a se je kasneje preživljala s častnim delom snažilke. Je direktna, sočutna in rada pomaga drugim. Je tudi velika nogometna navdušenka, tekme rada spremlja po televiziji, in če je možnost, si jih gre ogledat tudi v živo. V prostem času rada gre na sprehod, kolesari, skrbi za svoj vrt in posluša glasbo. Preizkusila se je tudi v oddaji Slovenija ima talent.

Majda Vider