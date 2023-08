Josipa je izguba žene pretresla, a ni obupal nad ljubeznijo

Josip Antolić je bil po smrti svoje žene povsem užaloščen in izgubljen, a se je postavil na noge. Sedaj želi znova uživati v dvoje, v lepem skupnem življenju, polnem medsebojnega razumevanja in spoštovanja.

Josip Antolić iz Krškega je bil dolgo let srečno poročen. Z ženo sta se dopolnjevala in drug drugemu pomagala. Njegovo življenje se je spremenilo, ko jo je izgubil. Josip: "Hudo je bilo, ko sem ostal sam. Stisnilo me je, bil sem izgubljen." Kar dvakrat je bil v bolnici, bolečina ob izgubi je bila zanj prevelika: "To ni kar tako. Jaz pravim, da je ženska veliko vredna, če je poleg tebe." In še razkrije: "Rešil me je zdravnik v Novem mestu, ki mi je rekel: 'Saj si moški. Daj, zdrži.' Pa sem zdržal. Sem hodil malo po toplicah in naokoli, pa se je stanje izboljšalo." Spomni se tudi, da je moral pospraviti vse skupne fotografije, saj mu je bilo ob pogledu nanje preveč težko. Josip: "Ko se enkrat navadiš, potem je dobro ... ko pozabiš."

icon-expand Josip Antolić FOTO: POP TV

Življenje je tako šlo naprej in Josip si je dušo polnil tudi z obiski veselic. Toda veselice zanj niso prostor za spoznavanje dam. Josip: "To je čisto drugače. Samo sediš in gledaš, pa kaj češ? Edino, če bi kakšna prišla pote, da bi šla plesat. Plešem pa rad. Uuu, to je najlepše na svetu, da plešeš in lepo uživaš. Uživati je treba."

Uživati želi tudi z izbranko, ki jo je sklenil poiskati v Ljubezni po domače. Josip: "Če bo, bo, če ne, pa ne. Bom pa sam ostal še naprej. Če bi bila kakšna resna, bi se kar poročil. Kaj pa boš izgubil? Nič. Bova lahko živela skupaj in hodila naokoli, pa bova uživala, dokler bova lahko. To je skupno življenje, saj ne moreš sam ničesar. Lepo je, če je nekdo poleg tebe." Do takrat se bo kratkočasil s sprehodi po gozdu in zanimivimi izleti. Tako se je pred kratkim v družbi še 70 pohodnikov povzpel na Orle, bos je hodil kar sedem kilometrov. Josip: "Pa saj smo zdržali, potem sem še gobe nabiral gor. Tam jih sploh ne nabirajo. Sem zagledal takšne lepe in sem jih šel nabrat." Nabiranje gob je njegova velika strast, ki ga obenem ohranja nadvse vitalnega. Kot je povedal v svoji predstavitvi, ne potrebuje medicinske sestre, temveč žensko, na katero se lahko zanese. Pravi, da mora biti poštena, ljubeča in s smislom za humor.