Jože bi Esmeraldo nagnal domov: Še prej bi pa lahko kaj skuhala

Komentatorji Ljubezni po domače so že dodobra nabrusili jezike ob pestrem dogajanju v najbolj romantičnem šovu pri nas. V novi oddaji so lahko spremljali prihode snubcev in snubk na tri kmetije, med njimi tudi Rebernikove. Jaka Hafner je dražil svojo Ano, češ da ji je verjetno malo žal, ker se je prijavila za Hafnerjevo kmetijo, in da bi morala iti k Janezu. Jaka: "Ker ima večji traktor." Ana se je kasneje čudila, kako se lahko najboljši prijateljici borita za istega fanta, nato pa jo je Gašper spomnil, da se je prijavila zanj, potem pa izbrala Jako.