Jože bo vzel vajeti v svoje roke in se poskušal odkrižati Branka

Po tem, ko je Jože izpovedal svoja čustva do Metke Šeškar, bo vzel vajeti v svoje roke in kar sam poskušal odsloviti Branka. Damjan Šalamun pa bo Nano seznanil s svojimi dvomi glede nje in jo užalil.

Moniki bo hitro postalo jasno, da je prišla z dežja pod kap. Ugotovila bo, da je Janez Rebernik že bolj naklonjen Darji, kar mu bo tudi omenila. Monika: "Se mi zdi, da tako, kot si je Damjan izbral eno, zdaj tudi ti verjetno že gojiš kakšna čustva." Darja pa se ne bo želela prehitro veseliti, kajti ne bo povsem prepričana, ali bo Janez na koncu res izbral njo. Damjan Šalamun se bo pogovoril z Nano, ki je na njegovo kmetijo prišla zadnja, a ni izgubljala časa in ga je takoj odpeljala na zmenek v jacuzzi. Povedal ji bo, da je v dvomih: "Če si z menoj naredila tako akcijo, kaj bi šele naredila s katerim drugim. Tako da se malo bojim, da kot čebelica letaš s cveta na cvet." Jože, ki je v včerajšnji oddaji razkril, da se je zaljubil v Metko Šeškar, se bo odločil s tem seznaniti Branka. Jože: "Jaz sem Metki izlil svoja čustva in svojo ljubezen. Zato ti zdajle predlagam oziroma te prosim, da gentlemansko odstopiš." Branko je izjavil, da se strinja, in dodal: "Edino če je tudi Metka za." A junakinja ne bo skrivala, da jo je Jožetova poteza šokirala.