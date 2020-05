Jože Mastnak iz Ljubezni po domače še vedno samski, zavrnila ga je tudi Vesna

Tekmovalec druge sezone šova Ljubezen po domače je povedal, kako stojijo stvari, predvsem v ljubezni. Izvedeli smo, da je Jože še vedno samski, da pa se je v vmesnem času zanimal tudi za Vesno Šošterič, ki smo jo prav tako spoznali v drugi sezoni.

Jožeta Mastnaka smo spoznali v drugi sezoni priljubljenega šova Ljubezen po domače, kjer je iskal ljubezen svojega življenja. Med vsemi kandidatkami, ki so se prijavile zanj in nekaj dni preživele na njegovi domačiji, ni bilo nobene takšne, s katero bi si Jože želel ustvariti skupno življenje. 48-letnik pravi, da ga sicer ljudje tudi dve leti po predvajanju druge sezone ljubezenskega šova na ulicah prepoznajo: "Ustavljajo me, se želijo pogovarjati. Pravijo, da sem jim bil všeč, in je kar nekaj pohval. Proti pričakovanju, priznam."

Jože je v snemanju šova izjemno užival, čeprav ostaja samski. FOTO: POP TV

In kako je z ženskami danes? "Ni se veliko dogajalo, sploh zdaj, ko je bila ta korona, in niti ne hodim po lokalih, tako da je bilo bolj mirno življenje. Edino to, kar so me ljudje ustavljali po ulici in klepetali z menoj. Nekaj so mi pisale na Facebook, ampak to niso dekleta zame," je bil iskren Jože in za 24ur.com dodal, da se je pred časom zanimal za Vesno Šošterič, ki smo jo prav tako spoznali v drugi sezoni. "A iz tega ni bilo nič. Ni kazala zanimanja, jaz pa nisem želel siliti vanjo."Dodal je, da ga je odslovila:"Rekla mi je, da ima 'ateka' že doma!" (smeh) Med Jožetom in Vesno je sicer 12 let razlike, a Jožeta to očitno ne bi motilo: "Ona menda hoče mlajšega, ampak mlajši ne bo delal na kmetiji, tako kot ona to pričakuje."

Jože in Vesna sta se med snemanjem druge sezone pogovarjala o kandidatih, ki so se prijavili, da bi osvojili njuna srca. FOTO: VOYO

Bi se prijavil še enkrat v šov Ljubezen po domače? Na vprašanje, ali bi se še kdaj prijavil v oddajo Ljubezen po domače in na tak način iskal ljubezen, je odgovoril: "Gledalci me spodbujajo, naj se še enkrat prijavim, da me hočejo gledati. Sam pa sem razmišljal in razmišljal, ampak mislim, da ni smiselno enega obraza večkrat gledati na televiziji. Ne vem. Gledalci bi bili za … Mogoče vas pa presenetim!"je v smehu povedal Jože in v šali dodal,"ko mi bo popularnost malo padla, se bom spet prijavil, da se spet dvigne." Sicer pa pravi, da je bilo sodelovanje v šovu izjemno lepa izkušnja in da jo priporoča vsakomur, ki o tem razmišlja. Ne samo da spoznaš veliko novih ljudi, tudi marsikaj se naučiš, je povedal Jože: "V oddajo sem se prijavil, ne zato, da bom prepoznaven in da se s tem hvalim, šel sem iskat ljubezen. Je pa res, da sem zasvojen s televizijo in sem vesel, da sem videl, kako poteka snemanje takšne oddaje. Seznanil sem se s tehnologijo, ki me zanima."