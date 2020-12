Jože je priznal, da se je zaljubil v Metko

Metka Šeškar je odtalila led na Jožetovem srcu in dočakala čustveno ljubezensko izpoved. Jacqueline Kale pa je bila povsem pretresena, potem ko se je poslovila od Boštjana Melanška.

Metka razočarana nad Frančevo izbiro Franc Jarc in Anamarija sta končno začela uživati v dvoje in junak podeželja je svojo izbranko povabil na romantičen izlet. Ko je izvedela, da gresta v Opatijo, ga je objela, saj se ji mestece zdi strašno romantično. Franc jo je še razveselil z napovedano vožnjo k njej domov, da bo lahko spakirala bolj fina oblačila. Na poti sta se ustavila pri Metki Šeškar, ki pa je bila razočarana nad Frančevo izbiro. Metka: “Sem vseeno mislila, da me bo malo poslušal, pa me ni. Po mojem mnenju se John ni prav odločil, na dolgi rok ne.” Anamarija se ji je namreč zdela "zelo konfliktna oseba”.

icon-expand Metka je odrinila Anamarijo, da bi objela Franca FOTO: POP TV

Franc prepričan, da je njegova odločitev pravilna Franc in Metka sta se šla pogovorit, medtem pa je Anamarija zaslišala Jožeta in Branka, ki sta se po njenem mnenju bolj ukvarjala drug z drugim kot pa z Metko. Franc pa je Metki razložil, zakaj se je odločil za Anamarijo. Povedal je, da ga je povsem prevzela in da ga nobena druga sploh ni zanimala. Poleg tega ni imel občutka, da bi bila Anamarija ukazovalna. Metka mu je naravnost povedala, da ga v prihodnosti ne vidi z njo, toda Franc je vztrajal: “Jaz mislim, da se nisem zmotil, in da sem izbral tapravo.”

icon-expand Francu se Anamarija ne zdi ukazovalna FOTO: POP TV

Snubci prepričujejo Jacqueline Jacqueline Kale se je pripravljala na novo slovo in njeni snubci so jo prepričevali, zakaj naj jih obrži. Še posebej na trnih je bil Sandi, ki se mu je zdelo, da bi se dobro ujela. Boštjan je spremenil osvajalsko taktiko in dajal vtis, da ni do konca zatreskan vanjo, a je kljub temu izrazil željo, da bi ostal. Jože je bil skromen, povedal je, da odločitev prepušča Jacqueline.

icon-expand Čakajoč na Jacquelinino odločitev FOTO: POP TV

'Kaj bi rada zdaj? Boga pri teh letih?' Ko sta se Franc in Anamarija odpeljala proti Vrhniki, je Anamarija govorila predvsem o Metki. Najprej je povedala, da je prezahtevna, nato, da ji gre samo za šov in zabavo. Anamarija: “Kaj bi rada zdaj? Boga pri teh letih?” Poudarila je, da morata poslušati sebe in nikogar drugega. Franca je nato predstavila svoji sosedi in prijateljici Hasniji, ki Anamarijo pozna že 40 let, in jo je opisala kot pozitivno, dobrosrčno in iskreno.

icon-expand Anamarija je 'obirala' Metko FOTO: POP TV

Branko potrebuje čas, Metki se mudi Metka se je odločila, da bo oba svoja snubca še enkrat peljala na zmenek, da bi se lažje odločila. Branko ni vedel, kaj pravzaprav pričakuje od njega. Bil je iskren, češ da se ne poznata dovolj dolgo, da bi se v njem že prebudila čustva, nato pa se je malce opogumil in jo je prijel za roko. Toda za Metko se je vse odvijalo prepočasi in ocenila je, da je Branko neresen.

icon-expand Branko je prepočasen za Metko FOTO: POP TV

Jacqueline se poslovi od Boštjana Jacqueline se je sestala samo z Boštjanom in Sandijem, kar je pomenilo, da Jože ostaja pri njej. Ogrožena snubca sta povedala, da sta zelo uživala v njeni družbi, in bila sta vesela, da sta jo spoznala. Junakinja je priznala, da ji ni vseeno, da sta ji oba prirasla k srcu, nato pa naznanila Boštjanov odhod. Velenjčan je povedal, da je vesel, ker odhaja, da se ne bi še bolj navezal nanjo in se zaljubil. Jacqueline po slovesu od njega ni mogla govoriti, bilo ji je zelo hudo.

icon-expand Slovo od Boštjana FOTO: POP TV

Jože izpove svoja čustva Metka se je ob reki ljubezni sestala še z Jožetom, ki je poskušal pregnati njene dvome vanj. Povedal je, da je vzel svinčnik v roke in svoja čustva izlil na papir. V pismu se je izpovedal, da se je zaljubil vanjo, da pa je zmeden in prestrašen. Metka je bila presenečena, da se je to zgodilo tako hitro, a je bila videti zadovoljna. Jože je še povedal, da je za njim težek dan, saj se je na tisti dan rodila mati njegovih otrok. V solzah se je izpovedal: “Jaz ne vem, a mi vesolje sporoča skozi njo, skozi njen spomin, da moram nadaljevati z eno super žensko kot si ti?” Poljubila sta se in Metka je bila vesela, da je odtalila led na njegovem srcu.

icon-expand Jože je izpovedal svoja čustva do Metke FOTO: POP TV

Franc in Anamarija po romantiko v Opatijo Anamarija je bila navdušena nad hotelom s petimi zvezdicami, v katerega jo je pripeljal Franc. Povedal ji je, da 45 let ni bil na morju, Anamarija pa: “Ojoj.” Pričakovala je mirno noč, on pa malo stiskanja in kakšen poljubček. Franc: “Kaj več pa že ne vem, če bo.”

icon-expand Anamarija, ko je slišala, da Franc že 45 let ni bil na morju FOTO: POP TV

Ljubezen po domače na sporedu POP TV vsako soboto in nedeljo ob 20. uri, takoj za tem pa Ljubezen po domače na kavču. Vsaka oddaja je 24 ur prej na voljo naVOYO.

icon-expand