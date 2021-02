Jože Rožen iz Ljubezni po domače se je razveselil prvega vnuka Filipa

Leta 2018 je Slovenija v oddaji Ljubezen po domače spoznala simpatično in pridno Tejo Rožen , hčerko Jožeta Rožena , ki je s pomočjo resničnostnega šova iskal ljubezen. Lani smo ju lahko spremljali na TV-ekranih, in sicer kot komentatorja v oddaji Ljubezen po domače na kavču , v kateri sta obujala tudi spomine na dogajanje v sezoni, v kateri je sodeloval Jože. Ta je zdaj razveselil prvega vnuka Filipa.

Teja je imela predviden rok poroda 9. februarja, deček pa se je v maminem trebuščku dobro počutil in je s prihodom na svet malo zamujal.

Jože je za 24ur.com povedal, da je njegova hčerka rodila v porodnišnici v Slovenj Gradcu in da je bil porod brez zapletov ter da že danes s sinom zapušča porodnišnico. Ob novici, da je postal dedek, je bil seveda presrečen: "Seveda sem bil zelo vesel in ponosen. Samo, da je otrok zdrav,"je za 24ur.com povedal ponosni Jože, ki nam je še zaupal, da so domačo dnevno sobo okrasili bolj v modre barve in s tem zaželeli toplo dobrodošlico dojenčku in njegovi mamici.

Teja Rožen in njen izbranec Sebastjan Likarsta v zadnji oddaji Ljubezen po domače na kavču naznanila novico, da pričakujeta dojenčka. Ob tem sta tudi razkrila, da pričakujeta fantka. Tejin Sebastjan pa ima že iz prejšnje zveze prikupno deklico.

