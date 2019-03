Jože Rožen je srečnež letošnje sezone

Ko je Tanja prišla k njemu, mu je najprej razkrila, da zanj nima pisem, kar je 54-letnika razžalostilo: "Bil sem razočaran, upal sem, da bom dobil dovolj pisem, da grem naprej."A Tanja je očitno imela nekaj za bregom. Razveselila ga je, ko mu je povedala: "To, da je košara prazna, v tem trenutku ne pomeni to, kar misliš ti. Ostajaš v naši oddaji, iskrene čestitke! Si joker te sezone!"

Jože se je razveselil in kot je povcedal, mu je ob tem srce zaigralo. Jože je zasedel mesto, ki bi ga moral dobiti Andrej Jeraj. "Andrej je našel ljubezen svojega življenja brez mene. Dobil si njegovo mesto. Pa ne zato, ker je to miloščina. Dobil si mesto zato, ker si prav tako prejel pisma. Prejel si pisma. Pisala so ti dekleta, ki želijo, da zanetiš ogenj in da jim vrneš vero v ljubezen. Ne greš na hitre zmenke. Tebi je to prihranjeno. Prišla bodo sem in šli se boste 'tapravo' ljubezensko pravljico."

Jože tako ni šel na hitre zmenke in se bodo kandidatke brez teh vselile v njegovo hišo in se potegovale za njegovo srce. Za zdaj jih še ni spoznal, a jih bo zelo kmalu. Kdo so ženske, ki si želijo njegove ljubezni? Več o njih v naslednjih delih Ljubezni po domače, ki je na sporedu ob petkih in sobotah ob 20. uri.