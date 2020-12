Jože se bo ob Jacquelinini končni odločitvi boril s solzami

Janez Rebernik in Darja se na romantičnem izletu ne bosta mogla odlepiti drug od drugega. Darja bo malodane blažena: “ Noč, ki sva jo skupaj preživela na Veliki planini, je bila res nepozabno romantična. ” Zadovoljna bosta videti tudi Damjan Šalamun in njegova izbranka Barbara , ki bosta pobegnila na morje. Barbara se bo razveselila prelepega razgleda s terase, pa tudi: “ Da je Damjan poleg mene. ”

Metka Šeškar se bo zbudila pred svojim izbrancem in premišljevala: “Da je Jože skoraj tisti, kakršnega si jaz želim.” A v njej bo še vedno divjala vojna: “Daj Metka, stopi ven iz te svoje školjke. Začni novo življenje.” Janez Marn pa bo v prebujanju prehitel svojo Sabino, ki bo sladko spala. Ves zaljubljen jo bo opazoval in se izpovedoval: “Noč je bila zelo romantična in zelo, zelo, zelo napeta in polna velikih, vročih energij.”