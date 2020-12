Jožetu je srce padlo v hlače, ko ga je z obiskom presenetila Jožica

Ko se je v oddaji prikazala Jacqueline Kale, ji je Jožica namenila lepe komplimente in dražila Jožeta: “Saj je še tebi všeč.” Jože se je nasmejal in bleknil: “Meni je vsaka. Meni je čisto vsaka.” Jožica: “A, to pa ni v redu.” Teja pa je obupovala: “Potem se pa čudi, da nima nobene. Kako je lahko tako tele? Ona sedi poleg njega, on pa govori, kako se njemu tako ali tako vsaka ženska dopade.” Ko se je njen oče pred Jožico pohvalil, da ni ljubosumen, je Teja spet komentirala: “Jaz vem, da je on ljubosumen. Vem, da je. Ko je pa Jožica rekla, da njej ni všeč, če je moški ljubosumen, potem pa kar naenkrat ni bil več ljubosumen. A ni to zanimivo?” Teja ju je po koncu oddaje pustila sama in Jože se je spraševal, kaj bo prinesla noč. Jožica: “Če takrat ni bilo nič, tudi zdaj ne bo. Najbrž.” Ali bo Jožica ostala, bomo videli v jutrišnji Ljubezni po domače na kavču.