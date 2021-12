Joži Lesiček na terenu z Metko Šeškar, gledalce presenečata po vsej Sloveniji

Joži Lesiček je k Miroslavu Koširju prišla, da bi z njim ušpičila kakšno neumnost in mlatila prazno slamo. Zaljubljencema je zelo privoščila, saj se imata iskreno rada. Sama pa se zadnje čase druži z Metko Šeškar, s katero se potepata po Sloveniji.

Ko je Joži Lesiček prišla k Miroslavu Koširju, je bilo videti, da je bil njen namen premešati ljubezenske štrene. A gledalci, ki so pozorno spremljali lansko sezono Ljubezni po domače, so že vedeli, da Joži ne išče partnerja, temveč preganja dolgčas. Joži: "K Francu Jarcu sem šla iz radovednosti in dolgočasja. No, tule sem pa gledala Mirkovo predstavitev, ko je s tisto kitaro klatil sem in tja, in se mi je zdel dober za kakšne vice ven metati in prazno slamo mlatiti. In se mi je zdel veseljak in da se da z njim kakšno neumnost ušpičiti, da bi se narod smejal. Jaz sem rada vesela in rada vidim, da se narod smeji. Tudi na kavč bi šla komentirat, bi znala kaj dobrega povedati iz mojih izkušenj in mladosti.”

icon-expand Joži je k Miroslavu prišla, da bi spet nasmejala ljudi. FOTO: POP TV

Tudi Joži je, tako kot Irena Drozg, že na snemanju spoznavne oddaje videla, da sta si Miroslav Košir in Julijana Štilec všeč. Joži: “Jaz sem jima zelo privoščila … Pa zakaj, če so si ljudje všeč, zakaj se ne bi družili? Z Julijano se še zdaj slišiva, Mirka pa sem poklicala junija, ko je imel rojstni dan, drugače se pa ne vsiljujem, da ne bo kdo rekel, da za dedcem norim … Ko sem šla prvič v šov, me je bilo tako strah, ker me cela Ljubljana pozna, ker sem bila negovalka. Me je bilo strah, kaj bodo rekli, ker ženska takšne klati, pa zdaj pri 70 letih dedca išče. Ampak vam povem, da me vsi zelo pohvalijo. Takrat pri Johnu sem jaz vse sproti komentirala, ko sem Anamarijo opazovala. Ni bilo nič zrežirano. Pri Mirku in Julijani sem pa videla, da se zelo dobro razumeta in ni bilo videti nobene hinavščine, nobene požrešnosti po denarju, in zato smo kandidatke skupaj potegnile. Naj se imata rada, kolikor se moreta imeti.”

icon-expand Nasmejala se je tudi sama. FOTO: POP TV

Miroslav in Julijana sta, kar smo videli prvič v vseh sezonah Ljubezni po domače, sklenila neformalno poročno zvezo. Zdelo se je, da se je Joži med obredom orosilo oko, a se je razlog skrival nekje drugje. Joži: “Jaz sem zelo čustven človek, ampak takrat sem bila zelo polomljena. Imela sem rebra polomljena in pretres možganov, ker sem padla po stopnicah. Jaz sem komaj dihala, tam sem se Mirka za pas prijela, da ne bi padla. Sem se zdaj gledala v oddaji, sem imela čisto modre ustnice, tudi podočnjake, sem bila, kot da bi iz grobnice prišla na dopust.”

icon-expand Joži je bila na poroki vsa polomljena, a kljub temu dobre volje. FOTO: POP TV

Da pomirimo vse zaskrbljene gledalce, Joži se zdaj počuti dobro. Poleg tega je za kar 15 kilogramov lažja, kar je, kot pravi sama, kazen po poškodbi. Ko jo za šalo vprašamo, ali je že dobila kakšno naročilo za ljubezenski napoj iz oddaje in ali bo zdaj začela s prodajo le-teh, Joži odgovori: “Tisto, kar je Jožica poskusila, so bili zelo pekoči feferoni. Ljubezenski napoj za Miroslava so bili pa smrekovi vršički, v sladkor namočeni. To sem si kar sama izmislila, tudi ni bilo režirano. Sicer sem imela drug namen, da bi šla z Mirkom ribe lovit. Sem imela leseno kačo s sabo in velikega pajka, ampak nismo posneli, ker nisem mogla sama hoditi. Lahko pa rečem za vse snemalce, res so skrbeli za vse nas. Ponoči so me hodili spraševat, če kaj potrebujem.”

icon-expand Zaupala nam je 'skrivnost' svojih ljubezenskih napojev. FOTO: POP TV

Joži v pokoju nikakor ni dolgčas, a ji družbe ne dela moški. Med drugimi se druži z Metko Šeškar, s katero sta prijateljstvo stkali med snemanjem prejšnje sezone Ljubezen po domače. Joži: “Pred kratkim me je prišla iskat in sem bila v njeni pravljici nekaj dni. To svojo hiško ima kot v pravljici. Potem sva pa šli k enemu v Šentjernej, ker je prišel Metko domov osvajat in je potem naju povabil na koline. V Šentjerneju so kar skakali ljudje: “Joj, Metka! Joj, Jožica!” Vam povem, da ljudje zelo gledajo oddajo. Sva šli v trgovino po kruh, pa so naju trgovke okupirale. Smo rekle, da smo prišle enega mladega osvajat. Potem smo pa tega človeka v onih rovtah iskale in sva na enem dvorišču spraševale za pot in je moški začel: “Metka, danes ste pa do mene prišla! Ne morem verjeti!” Kar skakal je tam po dvorišču."

icon-expand Joži Lesiček se tako kot Metka Šeškar rada druži in veseli. FOTO: POP TV

A če ste že mislili, da vsaj Metka Šeškar začenja z novo romantično pustolovščino, tokrat brez kamer, vas moramo žal razočarati. Joži: “Ona ne bo nikoli zasedena, ona je tako kot jaz. Rada se druži in rada je vesela. Pravi: “Slabšega nočem, kot sem ga imela, boljšega pa dobila ne bom.” Jaz pa ravno tako.” Ljubezen po domače bo na sporedu spet nocoj in jutri ob 20. uri, od naslednjega tedna naprej pa znova ob sobotah na POP TV. Vsaka oddaja je že teden dni prej na VOYO.