Jožica bi najraje pobegnila s Frančeve kmetije

Zdaj ji je tudi jasno, zakaj je bil Franc na kosilu tako zadržan. Le kako ne bi bil, ko pa je imel v mislih Anamarijo. Jožica: “ Ni preveč govoril, nič ni povedal o sebi in svojem življenju. Potem sem bila pa jaz malo bolj komunikativna in sem silila vanj, kar ni v redu za žensko, ampak nekaj sem pa morala govoriti. Sem se pa jaz hecala, če se on ni. ” Kako se bo odvil ljubezenski klobčič na Frančevi kmetiji, bomo videli v nadaljevanju Ljubezni po domače , ki ga bo z veliko mero radovednosti spremljal tudi Jože Rožen .

Pravi, da ni še nikoli prevzela moškega drugi ženski in tudi tokrat ni bilo prav nič drugače. Jožica: “ To ni bil moj namen. Mislila sem, da bova šla na kosilo in se malo pogovorila, se pohecala. ” A Jožica se je nevede znašla med osebama, ki sta se zelo hitro zbližala. Jožica: “ Včasih se ljudje res tako zelo začutijo, da se hitro zaljubijo. Jaz ne bom nikogar obsojala. ”

Jožica se je v pretekli sezoni borila za srce komentatorja Ljubezni po domače na kavču in Jože je povedal, da mu je srce začelo hitreje utripati, ko jo je gledal v oddaji. Povedal je tudi, da bi mogoče le bila prava zanj in da bi se lahko vrnila na njegovo kmetijo. Jožica: “To je bilo v njegovem stilu, on se vedno heca in prismoduje. On je šaljivec.” Pa bi se vrnila na njegovo kmetijo: “Če takrat ni bilo iskric med nama, potem nima smisla. Sem tudi malo starejša in bolj izkušena, tako da je moj odgovor ne.” Priložnost zamujena, ne vrne se nobena. Bo že držalo.

