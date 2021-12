Jožica iz Ljubezni po domače noče biti naslednja za poroko

Jožica Gabrič ne bo izkoristila poročnega šopka, ki ga je ujela na sklenitvi neformalne poročne zveze med Miroslavom Koširjem in Julijano Štilec. Trenutno ji je namreč zelo lepo, še najlepše v družinskem krogu, čas pa si zapolni tudi s številnimi hobiji.

V peti sezoni Ljubezen po domače – vsako oddajo si lahko že teden prej ogledate na VOYO – se je prvič zgodila poroka, resda neformalna, pa vendar. Jožica Gabrič, ena izmed štirih kandidatk ženina Miroslava Koširja, pravi, da je bil obred zelo lep in čustven. Prav ona je na koncu ujela šopek, ki ga je nevesta Julijana Štilec nekoliko sumljivo vrgla v njeno smer. Jožica: “Seveda je običaj, da sem jaz naslednja za poroko, ampak čas bo pokazal svoje. Jaz si želim samo miru, ki ga imam sedaj, ljubezen svojih otrok in vnukov, in zdravja, ki je neprecenljivo.”

Kot nam je zaupala, ji je zdravje na poroki sicer malce ponagajalo, a tega sploh ni bilo opaziti. Ko se pošalimo, da se je prehladila, ker je Mirko grel samo Julijano, Jožica odgovori: “Jaz sem bila tako vesela, da se je v njo zaljubil, da sem imela mir. Res sem bila. Kako bi bilo, če bi se on v mene zagledal? Kako bi se ga potem rešila?” A vesela druščina še danes ostaja v stikih. Jožica je prav pred kratkim poklicala Mirka: “Sem mu rekla: “Policija tukaj.” In je rekel: “O, ti si, sveti duh.” In je rekel, da je na poti do Julijane.” Njeno srce so sicer poskušali ogreti drugi moški, a je to očitno misija nemogoče. Pisal ji je denimo gospod, čigar imena ne bomo izdali. Jožica: “Napisal je, da bi moral človek vsaj enkrat v življenju srečati osebo, takšno, kot sem jaz. Da sem pozitivna oseba in bi se v moji družbi malo nasmejal. Nisem pa mu nič odgovorila, čeprav je lepo napisal.” Če bo bral te vrstice, pa se mu Jožica lepo zahvaljuje, in dodaja: “Nisem fina, ampak tako sem se odločila. Tako, kot sem povedala, trenutno mi je lepo.”

Še najlepše ji je, ko čas preživlja v krogu svojih najdražjih. Jožica pravi, da ima najraje na svetu svoja zlata sinova in tri vnuke, ki so zelo pridni. Vnukinja pa se je vzela po njej in zelo rada pleše in poje. Oddajo so seveda spremljali in povedali, da je bilo vse lepo prikazano, da ni bilo nič slabega, zato so ponosni nanjo. Jožica: “Sta rekla sinova: “Glavno je, da si ti vesela.”” Razveseljujejo pa jo tudi številni konjički, med drugimi folklora, orientalski plesi in petje. Tako nas Jožica prijazno spomni na video, v katerem med drugim oponaša Heleno Blagne. Jožica: “Sem rekla, da sem Helena Blagne, pa da sem se zaman poročila. Tam sem tudi povedala, ne bi nikoli več imela nobenega moškega, pa če bi imel zlate obeske na sebi.”

Lepe spomine pa bo ohranila tudi na snemanje oddaje, ki je tako zelo priljubljena med gledalci. Jožica: "Ljubezen po domače si zasluži vse pohvale. Vse, ki so bili z nami, ne bom jih nikoli pozabila. Dokler bom živa. Prav lepo bi pozdravila še gospo Tanjo. Je taka luštna, prijazna ženska, tudi zaradi nje je bilo tako fino. Na travniku smo pele Dan ljubezni. Ne bom je nikoli pozabila. In potem, ko sem šopek ulovila, je rekla: "Jožica, veste, če se ne boste poročili, boste morali šopek vrniti." Sem rekla: "Ne, ne, to ga bom imela pa za spomin."