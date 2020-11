Jožica se vrača v Ljubezen po domače in tokrat ne bo izgubljala časa

Jožica in Franc na zmenku

Jožica bo naredila dober prvi vtis na svojo soimenjakinjo in Anamarijo. Slednji se bo zdela "zelo simpatična, luštna, prijazna". Vprašanje pa je, kako dolgo bo trajala ta idila, saj bo Jožica ukradla Franca, ga odpeljala na kosilo in ne bo izgubljala časa: "Mene bolj zanima, če imam jaz kaj šans pri tebi. Mene to bolj zanima." Franc: "Pustimo se presenetiti."