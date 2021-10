Jožičina izpoved: Imela je prelepo otroštvo, nato se je vse spremenilo

Jožica Gabrič , kandidatka Miroslava Koširja , sprva ni bila za to, da bi stopila pred kamere Ljubezni po domače , a si je kasneje premislila. Jožica: “ Ni mi bilo žal, res je bila lepa preizkušnja. Nasmejali smo se, peli, plesali in upam, da smo marsikaterega spravili v smeh. To je moj cilj, kajti življenje je prekratko, da bi bili žalostni. ” Oddajo lahko spremljate ob sobotah ob 20. uri na POP TV , VOYO pa vam omogoča enotedenski predogled vsake oddaje .

Na Vransko je prišla kljub temu, da uživa v samskem stanu, in zaupala nam je, kako je do tega sploh prišlo. Jožica: “Moje otroštvo je bilo zelo lepo. Kot družina smo se zelo lepo razumeli. Ni bilo ne prepira, kaj šele česa drugega. Imam eno sestro, ki se je po poroki preselila na morje in že 40 let živi v Crikvenici. Vedno je govorila: "Jaz imam tebe rajši kot sebe." Ko je odšla, sem jo zelo pogrešala. Moj oče je znal ceniti ženo in otroke, kajti ko je bil majhen mu je pri 4 letih umrla mama, nato še oče. Živel je pri drugih ljudeh. Moja mama je včasih rekla, da ji je oče rekel: “Fanika, vzemi me. Nikoli ti ne bo žal.” In res je bilo tako. Nič ni imel, reven je bil, imel nas je vse rad, imel je zlato srce in dušo. Bil je zelo dober, miren človek, niti mravlje ne bi pohodil. Za hece je bil, jaz ima to morda po njem. Mama je bila pa bolj resna, odločna ženska. Hočem povedati, da danes bogastvo ne pomeni veliko, lahko imaš vse, pa nisi srečen. Tako sta z mamo živela srečno 40 let in takrat nisem vedela, kako je, če je drugače.”

Ko je od doma odšla še sama in se pri 22 letih poročila, je spoznala tudi to, drugačno plat družinskega življenja. Jožica: “Iz mojega srečnega življenja se je vse spremenilo. Ni bilo tako kot pri starših. Ne bom veliko govorila o mojem preteklem življenju, raje se spominjam sedanjega. “Lepa beseda lepo mesto najde”, je vedno rekla moja mama. Rekla je tudi: “Če govoriš ljudem o sebi, pljuvaš v lastno skledo.” Zato bom tudi jaz o tem molčala, tako kot me je naučila moja mama. Pa povedala bom tisti pregovor: Ne govori svetu, če si srečen, ker svet je nevoščljiv, še manj, če si nesrečen, ker svet ni občutljiv.”