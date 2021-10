Julijana se je 'zacopala': Lahko vam povem, da sem z Mirkom doživela metuljčke

V Ljubezni po domače je preskočilo že veliko iskric. Iz nekaterih so se razplamtela čustva, ki trajajo še danes, in takšna bo morda tudi ljubezenska zgodba, ki se je tako zelo hitro začela spletati okoli Miroslava Koširja in malce sramežljive in zadržane Julijane Štilec . Julijana prizna: "Meni tudi na misel ni prišlo, ko sem šla v to, da bi dobila kakšnega moškega." Oddajo lahko spremljate ob sobotah ob 20. uri na POP TV , VOYO pa vam omogoča enotedenski predogled vsake oddaje .

Z junakom podeželja imata veliko skupnega. Miroslav se je od svoje velike ljubezni Milene poslovil, potem ko je izgubila bitko z rakom. Tudi Julijanin mož je zbolel za isto boleznijo in je zanj skrbela do njegove smrti. Julijana pozna srce parajočo zgodbo o tem, kako je Miroslav svojo Mileno vsak dan obiskoval in bil poleg nje ob njenem zadnjem dihu. Julijana: "Videla sem, da je res čustven človek, dober in da človeka ni treba skrbeti ali pa se mu bati. Vse od začetka se mi je zdelo, kot da bi se že 100 let poznala. Nekaj takega oddaja, da ga imajo vsi tako radi."

Tudi sama ga je vzljubila že na prvi večerji, za katero jo je junak podeželja izbral. In videti je, da je bila to morda njegova prva in zadnja odločitev. Tako jo je v sobotni oddaji povabil na zmenek v gozdu, kjer se je med njima kar iskrilo. Julijana: "Jaz sem rada dobre volje, ampak mi je pa tudi nerodno. Saj ste videli tam v gmajni, da mi je bilo nerodno." Zmenek v gozdu je bil namreč prvi v Julijaninem življenju. Poročila se je, ko je bila stara 20 let: "Do 18. leta nisem nikamor smela. Še v kino me mama ni pustila, ki je bil v sosednji vasi. Bala se je zame. Pa sem šla z bratom in njegovo ženo, pa je prišla za mano in sem morala iti domov." In doda: "Saj sem rada kakšnega moškega videla, ampak jaz sem bila tako sramežljiva."