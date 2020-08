Junak Ljubezni po domače: Ko potegneš črto, spet nisem tako slab

Mitja Rus, junak pete sezone Ljubezni po domače, je hitro zapustil domače gnezdo. Mitja: “Oče je rekel, da ta stari in ta mladi ne gredo skupaj in, ne boste verjeli, je imel prav.” Ker je imel to možnost in ker je bila to tudi njegova želja, se je preselil v stanovanje, pri 26-ih pa je že začel graditi svojo hišo, o čemer danes marsikdo samo sanja. Miha v smehu: “Mama mi je, ko sem še živel v stanovanju, še prala, ko sem se preselil v hišo, pa ji je bilo dovolj in mi je oče pralni stroj kupil.”

41-letnik nima občutka, da bi mu ljudje zavidali vse, kar je prigaral s trdim delom. Pravi, da ga v Ribnici tako ali tako vsi poznajo in ga podpirajo pri njegovi odločitvi, da si bo v Ljubezni po domače našel še boljšo polovico. Mitja: “Samo brat mi je rekel, da mu ne bom kakšne sramote delal.” Mama je enakega mnenja, a si vsekakor želi snahe. Oče, ki je zvest gledalec šova, pa je nadvse vesel in ponosen, da bo v peti sezoni morda spremljal svojega prvorojenca. Mitja: “Ata drhti, ata je itak notri.”