Junak Ljubezni po domače očaral gledalke: Takšnega lahko samo iščeš

Milan Podgornik iz Trnovega pri Gorici, junak Ljubezni po domače, je presenetil že ob rojstvu. V tistih časih ni bilo ultrazvoka in njegova mama ni vedela, da pod srcem nosi dvojčka. Prvi, njegov brat, je na svet prišel doma, a žal ni zadihal. Milan: “ Mama o tem ni hotela kaj dosti govoriti, ker ji je bilo težko. ” Takrat je oče na kolesu premagal mučnih 10 kilometrov, da bi poiskal rešilca. Milan: “ Si predstavljate? Mamo v rešilca in v Postojno. ” Po šestih urah se je na veliko presenečenje staršev in zdravnikov rodil še sam. Milan: “ Že takrat sem bil borben, trmast, da sem sploh preživel. Bilo je hudo za mamo in za mene. Potem je pa tata vzel taksi, 6000 dinarjev je imel plače, taksi ga je pa stal 7500. ”

Milan nam zaupa, da njegov oče zaradi astme ni dočakal visoke starosti, medtem ko je njegova mama dočakala častitljivih 93 let. Umrla je pred šestimi leti. Milan: “Tisti dan je bila malo slaba in je ob desetih že šla počivat. Se zbudim ob štirih, jo grem pogledat, je rekla, da jo duši v prsih.” Mislil je, da gre za prehlad, in ji predlagal, da bi poklical zdravnika, a je temu odločno nasprotovala. Zato se je odločil, da ji bo stisko lajšal z mokro brisačo, s katero jo je brisal po hrbtu. Milan: “Sem jo naslonil na sebe, ko sem jo položil nazaj, je bila mrtva. Dobesedno mi je umrla v naročju.”

Njegova mama je kar 75 let delala kot šivilja in je svojo strast prenesla nanj. Na vprašanje, katera izkušnja mu je iz časa, ko je delal kot krojač, ostala posebej v spominu, odgovori: “Jaz sem jemal mere, pa kroje delal, in tisti kroj je moral dami biti prav. Se spomnim ene gospe, ki je bila zelo prsata, in če nisi zadel kroja, tistih njenih oblin, je šlo vse mimo. Smo zadeli v nulo in je bila zelo zadovoljna. Se spomnim tudi gospoda, ki mu ni šel meter okoli pasu, potem sem pa dal dlan zraven. Je bilo še 10 centimetrov zraven. Dandanes ljudje ne poznajo več kroja, na banki so ženske urejene, pa jim povem, kako bi moralo biti, in jih spravim v zadrego, ker sem kritičen do tega. Lepa ženska in ima všitek za prsi tam nekje v pasu, to ne gre. Malo ljudi sploh ve danes, da morajo biti všitki tam, kjer morajo biti.”

Tudi njegove snubke morajo nekaj dati na svoj videz. Milan: “Urejenost je relativna, lepota pa še bolj, ampak neurejenost seveda odbija.” Pa bi zašil kaj za katero izmed izbrank, če bi ga prosila za to? Milan: “Sem šel iz poklica ven, bi pa kaj popravil. Zašijem zavese, skrajšam hlače, zamenjam zadrgo, tudi to je nekaj, tudi to šteje.” 20 let je bil namreč krojač, potem je delal v organizaciji, vodenju, kontroli proizvodnje.

Ni pa urejenost na prvem mestu, njegova izbranka bo morala biti predvsem srčna in pridna, in če jo najde, bo tako, kot da bi zadel na loteriji. Milan: “Vsi igramo, da bi zadeli, zadane pa jih samo peščica. Upanje umre zadnje.” Pred vnovičnim prihodom Tanje Postružnik Koren, ko bo izvedel, ali je prejel dovolj pisem, ni zaskrbljen. Milan: “Nisem vzhičen, niti ne bom razočaran. Pustimo se presenetiti. Mogoče pa ne bo nič, pa tudi ne bom razočaran.” Posebno doživetje se mu zdi že samo sodelovanje v šovu, saj je velik oboževalec Ljubezni po domače.