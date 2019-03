Junak Ljubezni po domače presenetil: Že imam družinico

Marko Jus je priznal, da se je zaradi enega samega pisma, ki ga je prejel v oddaji Ljubezen po domače, "pocčutil dokaj otožno". Želel je namreč sodelovati v oddaji, katere zvest gledalec je, in seveda je upal, da se mu bo odprlo novo poglavje v življenju. Možnost je kljub razpletu obstajala, saj bi mu lahko prav pismo, ki mu ga je izročila Tanja, prineslo ljubezen, toda iz tiste moke ni bilo kruha.

A za dežjem vedno posije sonce in Marko je vendarle postregel z razveseljivo novico, da je njegovih samskih dni konec. Na vprašanje, kako sta se z njegovo drago našla, je odgovoril: "Prek vas." Bilo je zelo preprosto, videla ga je v predstavitveni oddaji in je pisala ustvarjalcem, ki so ju povezali. Marko z glasom, v katerem se čutita čisto veselje in sreča: "Dandanes je tu, zraven mene."