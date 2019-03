Uresničilo se je, česar se je bal: 'Razšla sva se'

Ljubezen, ki se je dan po predvajanju predstavitvene oddaje rodila med Andrejem Jerajem in dekletom, ki jo je srečal med kolesarjenjem proti Logarski dolini, je ugasnila. Ko sta se on in njegova kolesarka malo bolje spoznala, sta uvidela, da enostavno nista za skupaj. Andrej: "Bila je samostojna, prijazna, vse, ampak če ne gre, nima smisla. Dovolj smo stari, da ne poskušamo nekaj na silo."