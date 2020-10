Junak podeželja po neuspešnem zmenku s svojo favoritko: Bojim se je malo

Franc Jarc je svoj snubke peljal v spalnico, kjer bi lahko prenočil. Odkar je umrla njegova partnerica, ni tam spal nihče, kar se je Anamariji zdelo zelo lepo. Esmeralda pa ni bila sentimentalna, sumila je, da sta Franc in Anamarija že preizkusila vse postelje v hiši. Anamarija: “ Jaz vem, da te postelje nisem preizkusila, pa tudi če bi jo, nisem dolžna nikomur nič razlagati. ” Joži se je nato javila, da bo spala skupaj s Francem, a je hitro prinesel dodatno ležišče. Ko so preizkusili posteljo, pa je planila nanj in ga objela. Franc se je smejal, Anamariji pa prizor ni bil niti najmanj všeč. Anamarija: “ Jaz v takih prizorih ne bom sodelovala. Intimne stvari so za dva, mene so tako učili. ” Joži pa se je branila: “ Saj ga nisem pojedla. Ona se je hotela pred Slovenijo polepšati, da ona pa ni taka, ker je pobožna. Ampak, veste, tudi oni so krvavi pod kožo, ki so pobožni. ”

Metka Šeškar se je končno pridružila svojim snubcem. Presenetilo jo je, ker so bili tako zelo pridni, a je tudi opazila, da je bil Franc že v rožicah. A bolj kot ona, se je zaradi tega hudoval Josip: “ Ker dela opico iz sebe in norca iz vseh nas. ” Metka se je odločila, da bo večerjo pojedla kar s kuharjem, torej z Josipom, ta pa se je veselil, ker ga je izbrala prvega.

Metka je uživala v okusni rižoti, ki jo je skuhal Josip, pa čeprav to ni njena najljubša jed. Pohvalila ga je, češ da njen mož nikoli ni kuhal zanjo. Josip: “ Mogoče je tudi sama kdaj kriva, da se ji kaj ne zgodi v življenju. Tako kot vsak izmed nas. ” Kar naravnost ji je povedal: “ Jaz sem odprt za vse, nisem pa te sorte, da bi na glavo skočil v bazen, preden bi videl, kako globoka je voda. ” Ko ga je Metka vprašala za mnenje o Francu, je bil iskren glede alkohola in njegovega značaja. Priznal ji je, da se je sam rešil alkoholizma, in tudi nazdravil je, brez da bi popil kapljico penečega vina.

Damjana je poklicala pogrešana Janja, ki se je izgubila v Banovcih. Junak podeželja je naznanil, da jo bo šel iskat, Monika pa se je pritožila: “ In nas boš kar pustil same tukaj? ” Damjan nerodno: “ Saj imate delo. ” Moniki se to ni zdelo pošteno, njegov komentar, da lahko med čakanjem obirajo borovnice, pa je bil zanjo višek. Čudila se je tudi Janja, saj je Damjan ponjo prišel s kolesom, tako da sta kovček morala pustiti ob cesti. Jevrosima se je medtem jezila, češ da je Janja zanalašč prišla kasneje. Jevrosima: “ Polna sebe, visoka, misli, da je zelo lepa. ” Tudi ko se jim je Janja pridružila, niso skrivale slabe volje in se z njo sploh niso želele pogovarjati.

Anamarija je med obiranjem fižola povedala, da je odraščala na asfaltu, da ne zna delati na njivi in je to tudi ne zanima. Opazila je, da se Esmeraldi in Joži zdi ‘gospa’, pa tudi, da nista spoštljivi do nje, a ji za njuno mnenje ni bilo mar. Zanimivo je bilo, ko sta jo Esmeralda in Joži predlagali za sprehod s Francem. Joži je povedala: “ Zato ker ga z očmi požira. Pa naj ga požre prva, za naju bo še zmeraj dosti ostalo. ”

V Banovce pa so končno prispele tri Damjanove snubke. Monika je bila navdušena nad lepo urejeno kmetijo in gostoljubjem, ki jim ga je izkazal Damjan. Barbara je bila prehlajena, a je želela bolje spoznati junaka podeželja, zato je prišla. Damjan pa se je spraševal, kje je Janja, ki je ni bilo na spregled. Damjan: “ Nekaj ne štima. ”

Damjanova Barbara obleži

Komaj je Damjan domov pripeljal Janjo, že je začel pogrešati Barbaro, ki jo je zdelala vročina in je šla počivat. Veliko ji je pomenilo to, da jo je prišel pogledat in vprašat o počutju. Barabara: “Mi je že to dalo malo volje in zagona.” Mu je pa v oči padlo, kako razmetano posteljo ima Jevrosima, in prizor mu ni bil všeč.

Janja ne prepriča Damjana

Damjan je Janji kar naravnost povedal, zakaj je bil prepričan, da ne bo prišla na njegovo kmetijo: “Tam v Štanjelu mi nekako nisi delovala, da bi bila zelo zainteresirana za mene.“ Menil je, da je morda bolj zadržana in introvertirana, ona pa se je izgovorila, da je bila zadržana zaradi magistrske naloge. Ko je nato omenil, da lahko njeno zdravje okrepi z medeno masažo, ga je Janja spomnila, da mora poskrbeti tudi za ostala dekleta. Junaku podeželja se ni zdela iskrena, zdelo se mu je nenavadno, da je za masažo predlagala svoje konkurentke. Povedal ji je, da ne želi izgubljati časa z neresnimi dekleti. Damjan: “Janja je rekla, da misli resno, ampak besede so eno, dejanja so drugo.” Na vprašanje, ali bi bila pripravljena živeti in skupaj z njim delati na njegovi kmetiji, ni dobil jasnega odgovora. Damjan: “Bojim se je malo po eni strani, ker lepota je eno, delo, tisto zahtevanje, pa drugo.”