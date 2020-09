Junaki podeželja so strli pet src, Katarina je odšla sama

Na hitrih zmenkih se je iskrilo, videli smo že prvi poljub, Sandi pa je šel na kolena, a zaenkrat samo s prstanom prijateljstva. Po zabavi, na kateri ni šlo brez ljubosumnih izpadov, se je moralo posloviti kar šest snubcev.

Iskrice pri Metki, ognjemet pri Jacqueline Veliki ljubezenski spektakel hitrih zmenkov se je nadaljeval. Junaki podeželja so spoznali še vse preostale snubce in snubke. Metka Šeškar je v Jožetovi bližini spet začutila iskrice, enako je bilo že na njunem prvem srečanju. Priznala mu je, da se je takrat izgubila v njegovih očeh, Jože pa je bil realen: “Pustimo času čas.” Pravi ognjemet pa se je odvijal na Sandijevem zmenku z Jacqueline. Sandi je bil direkten: “Prava seks bomba.” Odločil se je, da jo bo nekaj časa samo gledal.

icon-expand ‘Ti boš moj in od nobene druge’ FOTO: POP TV

‘Ti boš moj in od nobene druge’ Franc je doživel in preživel zelo pestro dogajanje. Katarina mu je denimo povedala, da si ne predstavlja dela na kmetiji. Franc: “Kaj pa za štedilnikom?” Pa je znova doživel hladen tuš, ko je izjavila, da se “veliko obrača po kuhinjah”, a kot notranja oblikovalka. Esmeralda ga je spraševala, če bi bil pripravljen preseliti se k njej, pa je povedal, da bi težko zapustil svojo Dolenjsko. Toda to je ni zmotilo, odločno je napovedala: “Ti boš moj in od nobene druge.” Lenka pa ga je začela spraševati po astrološkem znamenju in kar naravnost ji je povedal, da je to zanj larifari. Prstan za Jacqueline, Sandi gre na kolena Jacqueline je v nadaljevanju zmenka vprašala Sandija, kaj bi dal in kaj bi naredil zanjo, da bi jo osvojil. Sandi je na njeno začudenje šel na kolena in ji podaril prstan, rekoč: “Naj bo to prstan najinega prijateljstva ... Za začetek.” Jacqueline po lepem presenečenju: “Počutim se kot kraljica.”

icon-expand Sandi je kupil premajhen prstan, je pa iznajdljiv FOTO: POP TV

Metka ostane brez objema Jože je povedal Metki, da je pred tremi leti naredil neumnost, ko je šel po prvo tetovažo. Odločil se je za napis 'Nikoli ne reci nikoli' v angleškem jeziku. Metka je dobila občutek, da podobno razmišljata, njega pa zmenek ni pustil ravnodušnega. Toda junakinja je bila razočarana, ker je ob slovesu ni objel. Metka: “Kar odšel je.” ‘Jaz bi te kar pojedel’ Po 27 let mlajšemu Maju, čigar mama je enako stara kot Jacqueline, je prišel Marjan. 61-letnik iz Šmartnega pri Litiji že 28 let ni bil na zmenku in je zaljubljeno gledal postavno junakinjo. Junakinja pa ga je preizkušala, opozorila ga je, da je zelo zahtevna in da jo mora moški dohajati. Dvomila je, da bi mu to uspevalo, njega pa je motilo, ker je kadilka, a se ji kljub temu ni mogel upreti. Marjan: “Jaz bi te kar pojedel.”

icon-expand Marjan bi pojedel Jacqueline FOTO: POP TV

Anamarija in Franc se poljubita Anamarija je v Francevem objemu, kot je povedala, doživela “nekaj zelo lepega”. Tudi sam je bil odkrit, češ da je med njima “že nekaj preskočilo”. Bila je vesela, da je zbrala pogum za prijavo, kajti čutila je, da se jima obeta skupna prihodnost. Anamarija očarano: “Končno, končno. Dolgo sem čakala na nekaj takega.” Poslovila sta se s poljubom na usta. Prvi zmenek Damjana Šalamuna in Barbare Pastirk Pa smo ga dočakali. Prvi zmenek med Damjanom in Barbaro. A ta se ni odvil po pričakovanjih, kajti snubka je čebelarju povedala, da ima alergijo - na čebele. Toda junak v tem ni videl ovire in se ni preveč obremenjeval s tem podatkom. Mirno je povedal, da je “ta skrb odveč”. Janez se izgubi v Sabininem dekolteju Janez Marn si je dobro ogledal Sabino, ki je za prvi zmenek izbrala izzivalno obleko. Ves očaran se je izgubil v njenem dekolteju: “Njene prsi so mi zelo všeč in to je to.” Sabina je še prilivala olja na ogenj, povedala mu je, da mora imeti trdno posteljo, če jo bo izbral, ker je “žareča”. Janez ji je zatrjeval, da bo kot gasilec uspešno gasil njen ogenj, ona pa je dvomila: “Ne vem, če ima on pravi stroj za gašenje požara.”

icon-expand Janez se je izgubil v Sabininem dekolteju FOTO: POP TV

Jacqueline bi najraje vse poslala domov Na zabavi po hitrih zmenkih so imeli snubci in snubke še zadnjo možnost, da očarajo junake, ti pa, da jih bolje spoznajo. Jacqueline je priznala Metki, da je pričakovala več: “Najraje bi vse poslala domov.” Metka je bila realna: “Idealnih partnerjev ni.” Sama bi domov povabila vseh pet snubcev. Anamarija krega Franca Janez se je na zabavi precej posvečal Sabini, ki ga je hotela “zažgati”. Lenka je ugotovila, da s Francem nista za skupaj, želela pa mu je svetovati, katera snubka bi bila z vidika astrologije najbolj primerna zanj. Odpeljala ga je na stran in to je ostale snubke vznemirilo. Ko sta se vrnila, je Anamarija začela: “Zdaj pa, da nekaj razčistimo. Odstraniti se od družbe ni kulturno.” Povedala je, da so na Vrhniki za razliko od Ljubljane “kulturno osveščeni”. Anamarija: “Ker smo Cankarjevi potomci.” Francu njena reakcija ni bila všeč, a se ji je opravičil.

icon-expand Anamarija se huduje FOTO: POP TV

Šesterica snubcev mora domov Metka je bila prva, ki se je morala odločiti, koga bo povabila k sebi domov. Branko je bil pozitivno presenečen, ko ga je izbrala prvega, Jože pa negativno presenečen, ker prvi ni bil on sam. Izločila je Igorja, ki ob tem ni bil povsem ravnodušen, saj mu je bila Metka všeč. Damjan se je na odločanju spravil v malce neroden položaj, saj se ni mogel spomniti Barbarinega imena. Poslovil pa se je od Carmele, ker se mu je zdelo, da ni sposobna živeti in delati na kmetiji. Ona je povedala: “Damjan je krasen fant. Žal mi je, da grem domov.”

icon-expand Slovo Damjana in Carmele FOTO: POP TV

Janez Marn je bil pred končno odločitvijo poln komplimentov. Sabino je zanimalo, ali jo na svojo kmetijo vabi iz srca, ali samo zato, da bi mu čistila okna. Poslovil se je od Yelene. Sabina bi raje videla, da bi izločil Katarino, ki je menda polna pripomb in ljubosumna. Katarina pa bi se rada znebila Sabine, ker se po njenem mnenju dela norca iz Janeza. Jacqueline je najprej odrešila muk Sandija, ki se mu je zdelo, da nima konkurence. Boštjan je bil prijetno presenečen, ker ga je izbrala. Povabila je tudi Maja in Milana, poslovila pa od Marjana, ki ni bil razočaran, saj se mu zdi, da je “bolj mestna”. Janez Rebernik se je po pričakovanjih poslovil od Simone, ki je po njegovih besedah pokazala svoj pravi obraz: “Ni dostopna oseba, s katero bi se lahko pogovoril.” Simona pred slovesom: “Meni ni žal, da sem pokazala, da mi njegovo obnašanje ni všeč.” Franc je bil zadnji, ki bi moral sprejeti težko odločitev, a se je javila Katarina in se mu opravičila, češ da jo kličejo k drugim obveznostim. Bilo mu je žal, da je odšla, mu je pa olajšala delo. Tudi Lenka mu je želela povedati, da ne gre na njegovo kmetijo, a se je zaradi Katarinine poteze odločila, da bo počakala.

icon-expand Katarina je odšla zaradi drugih obveznosti, zadaj čustvena Esmeralda FOTO: POP TV