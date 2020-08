Junakinja Ljubezni po domače: Človeka ne sodite po njegovem videzu

Poleg Mihaele Krajnc na vaša pisma že čaka tudi njena teta Meta in še šest pogumnih moških. Njihove predstavitve in prijavnico najdete tukaj.

24-letna Mihaela Krajnc je v predstavitveni oddaji pete sezone Ljubezni po domače pritegnila morda še največ pozornosti. Tetovaž, modrih las in dolgih nohtov namreč gledalci niso vajeni povezovati s kmetijo. Pravi, da ji večina sogovornikov sploh ne verjame, da je kmetica, je pa deležna pozitivnih odzivov, česar ni pričakovala. Mihaela: “ Noro je, noro. V bistvu me je presenetil odziv, nisem mislila, da bo tako. Mislila sem, da me bodo bolj gledali po strani. ” Na njenem urniku je po novem veliko intervjujev in fotografiranj, ljudje pa jo kljub maski na obrazu prepoznavajo med delom v lokalu v Velenju. Opogumilo se je tudi že nekaj fantov, ki so jo vabili na izlete. Mihaela: “ Da bi lahko kakšem vikend šla kam z njimi, ampak naj najprej pismo pošljejo, pa se bom potem odločila. ”

Njena mama in oče sta šla narazen, ko je bila Mihaela stara komaj 6 let. Mihaela: “Če dva nista za skupaj, bolje da gresta narazen, kot da je doma kregarija.” Z mamo je živela v Mariboru vse do svojega 13. leta, ko je njeno srce zahrepenelo po vrnitvi na očetovo kmetijo. Mihaela: “Zaradi tega, ker je na tam takšen mir. Paše se ti odklopiti od mestnega vrveža, se sprostiti.” Mihaela naravnost obožuje naravo, kmetijo in kmečka opravila, še posebej ljubo ji je delo na travniku. Mihaela: “Že vonj je tisti ... Seno mi tako diši, kot da bi bil ne vem kakšen parfum.” Nazaj v mesto se ne želi preseliti, zato mora biti njen izbranec pripravljen priti k njej. Mihaela: “Ko enkrat vidiš, kako lepo je imeti svoj prostor pod soncem, svoj košček sveta, tega ne želiš zamenjati na nič na svetu.”

Tudi njena mama se je poslovila od mesta in živi samo 10 minut stran od kmetije. Z očetom se lepo razumeta, toda ognja ni več med njima. Mihaelin oče v vseh teh letih ni našel druge ljubezni. Mihaela v smehu: “Mogoče bomo pa drugo leto za njega iskali.” Sama se ne obremenjuje s tem, ali bo prejela dovolj pisem in ali bo med njimi tisto pravo: “Bo, kar bo. Če mi je namenjeno, potem odlično, če ne, pa tudi prav. Še vedno je to zame neka nova izkušnja v življenju.” Bo pa zanimivo videti, koliko moških bo pritegnila s svojim videzom, s katerim eksperimentira že od otroštva. Mihaela: “V bistvu sem imela že v osnovni šoli lase ostrižene čisto na kratko, pri 13-ih pa se mi je odprlo, da bi imela drugo barvo las, pa dolge nohte. Tak stil mi je všeč. Pozornost drugih me je na začetku malo motila, a postrani te gledajo, dokler te ne spoznajo. Danes, se mi zdi, so ljudje že malo navajeni, niti ne dobivaš tistih pogledov.” Na vprašanje, kaj bi odvrnila vsem, ki so se po ogledu oddaje obregnili ob njen videz, odgovori: “Nikoli ne veš, kakšen je človek, dokler ga ne spoznaš.”

Neustrašni, starejši moški so tisti, katerih pisma si želi. Z vrstniki ima namreč slabe izkušnje: “Ne bom rekla, da so vsi isti, ker niso. Imaš tudi take, ki razmišljajo odraslo. Se mi pa zdi, da je kar nekaj takih, ki niso resni in nimajo začrtane poti v življenju.” Sama pri svojih 24-ih letih razmišlja zelo odraslo. Mihaela: “V otroštvu so me vedno pustili, da razmišljam s svojo glavo, niso me dajali v mehurček, ampak so pustili, da se učim na izkušnjah. Če sem naredila kaj narobe, sem se se iz tega nekaj naučila. Naučila sem se odgovornosti.”