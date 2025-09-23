Svetli način
Ljubezen po domače

Jure: Če je Nataša kolikor toliko pametna, naj začne pakirati

23. 09. 2025 09.52

Su.S.
5

Mirko Kocjančič je dvignil veliko prahu, potem ko je sprejel vabilo, da skupaj z Bojano preživita romantično noč. Do njegove poteze je kritičen tudi Jure Struna, za katerega se je Nataša borila v pretekli sezoni Ljubezni po domače.

Komentatorji Ljubezni po domače na kavču se ob dogajanju na domovanju Mirka Kocjančiča povsem razživijo. Na začetku sezone sta se Mija Rovtar in Mojca Šumnik kar malce prepirali za junaka, Korošice pa vse do danes ni minilo navdušenje in bi se z lahkoto videla kot njegovo spremljevalko. Če uživa veliko podporo na enem kavču, pa Mirko na drugih izgublja simpatije, to pa zaradi posvečanja pozornosti tako Nataši kot Bojani. Alenka Brezovšek: "Mirko je velik lisjak."

Največ prahu je dvignil, ko je sprejel vabilo, da z Bojano preživita romantično noč. Pred tem je bil namreč na luksuznem romantičnem izletu z Natašo, na katerem je namigoval na ljubezen. Kamere so ujele celo nekaj poljubčkov, nakar se je zgodil zaplet z Bojano. Patricija Harl: "Če Nataša zmaga, pa bo potem to gledala, pa bo potem to videla. Fertik, konec." Kritičen je tudi Jure Struna, za katerega se je Nataša borila v pretekli sezoni Ljubezni po domače: " V mojih očeh je Mirko pokazal, da je igralec ... Če je Nataša kolikor toliko pametna, naj začne pakirati. Spakiraj, pa pojdi domov."

Ljubezni po domače sledi magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

ljubezen po domače 2025 na kavču
Mirko je zanikal poljube z Natašo, preživel bi romantično noč z Bojano

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lujzek Biber
23. 09. 2025 11.01
Jure pa Brezavscek. Dva biserja, ki najboljše da se ne bi niti kazala še manj govorila. Milan je zakon.
ODGOVORI
0 0
Dedi181
23. 09. 2025 10.49
+1
Jure tudi ti si dober igralec;)
ODGOVORI
1 0
Lujzek Biber
23. 09. 2025 10.38
+2
Ta je tudi biser
ODGOVORI
3 1
agent.brinko
23. 09. 2025 10.28
+2
vse to se dela po scenariju. Komentatorji? En velik obup.
ODGOVORI
2 0
rogla
23. 09. 2025 10.18
+3
Ubogi "igralci" in "komentatorji"!
ODGOVORI
3 0
