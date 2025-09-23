Jure: Če je Nataša kolikor toliko pametna, naj začne pakirati

Komentatorji Ljubezni po domače na kavču se ob dogajanju na domovanju Mirka Kocjančiča povsem razživijo. Na začetku sezone sta se Mija Rovtar in Mojca Šumnik kar malce prepirali za junaka, Korošice pa vse do danes ni minilo navdušenje in bi se z lahkoto videla kot njegovo spremljevalko. Če uživa veliko podporo na enem kavču, pa Mirko na drugih izgublja simpatije, to pa zaradi posvečanja pozornosti tako Nataši kot Bojani . Alenka Brezovšek : " Mirko je velik lisjak. "

Največ prahu je dvignil, ko je sprejel vabilo, da z Bojano preživita romantično noč. Pred tem je bil namreč na luksuznem romantičnem izletu z Natašo, na katerem je namigoval na ljubezen. Kamere so ujele celo nekaj poljubčkov, nakar se je zgodil zaplet z Bojano. Patricija Harl: "Če Nataša zmaga, pa bo potem to gledala, pa bo potem to videla. Fertik, konec." Kritičen je tudi Jure Struna, za katerega se je Nataša borila v pretekli sezoni Ljubezni po domače: " V mojih očeh je Mirko pokazal, da je igralec ... Če je Nataša kolikor toliko pametna, naj začne pakirati. Spakiraj, pa pojdi domov."

