Jure Novak že komaj čaka na ljubezenska pisma in zmenke pred kamero

Jure Novak je s svojimi 23-imi leti najmlajši med junaki podeželja, ki se je predstavil gledalcem šeste sezone Ljubezni po domače . Živi v Znojilah pri Trojanah, na kmetiji starih staršev, kamor se je preselil po nesrečnem spletu okoliščin. Med delom v gozdu se je leta 2013 smrtno ponesrečil njegov stric, ki bi moral prevzeti kmetijo. Jure: “ Takrat sta stari ata in stara mama ostala sama na kmetiji in sva z očetom začela bolj pomagati. Oče je tudi že prej veliko pomagal. Takrat sem jaz dobil motivacijo do vsega skupaj in sem se preselil na kmetijo. ”

Ko se je v njem prebudila ljubezen do kmetovanja, je bil star komaj 15 let. Jure: “Ne vem, če lahko kakšno stvar prav res izpostavim. Vse skupaj je ena nova dogodivščina, zmeraj je kaj drugače. Naredimo si tako, da je zabavno. Pa pride še kakšen prijatelj, pa kaj pomaga, pa je takoj drugačno vzdušje.”

Žalostno pa je bilo, ko je njegova stara mama zbolela za rakom in sta aprila lani na kmetiji ostala sama s starim očetom. Ta boleha za demenco in je nepokreten, a je v dobrih rokah. Jure: “Z očetom in mamo poskrbimo za to, da je vse urejeno, tako kot je treba. ... Ko je res lepo vreme, pa ga tudi malo ven zapeljemo, da vidi, kaj se dogaja, da malo vidi živali.” Na vprašanje, ali je zadovoljen s tem, kar vidi, pravi: “Normalno, da je.”

Zadovoljen bo tudi sam, če ga bo Tanja Postružnik Koren obiskala s kupom pisem. Če ne, pa se mu ne bo podrl svet. Jure: “Če se bo našla, se bo našla, če ne, pa gremo naprej.” In njegove želje? Jure: “Vse mora biti, tako da bo v očke padla.”

Še danes pa ne ve, kdo ga je sploh prijavil v Ljubezen po domače. Jure: “Dva imam na sumu, sta bolj take sorte, da bi bila zmožna česa takega, in oba se smejita.” In kako so ostali prijatelji komentirali njegovo novo romantično dogodivščino? Jure v smehu: “Pravijo, da enega norca rabijo, ki se bo tega lotil in očitno so mene izbrali za to.” Starša je sprva malce skrbelo. Jure: “Zdaj pa pravita, da me podpirata pri vseh stvareh. Odločitev je moja, tako kot si bom naredil, tako bom imel.”