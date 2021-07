Jure ima vedno čas za dekleta, tisto pravo želi najti v Ljubezni po domače

Počasi je v Stični zrasel tudi njegov ranč Prebil: “ Korak za korakom smo šli. Najprej smo imeli dva konjička, potem tri, pa štiri. Potem smo že začeli razmišljati, da bi štalco naredili, po štali smo pripravili večji prostor za druženje. Potem smo začeli s šolo jahanja, nato pa postavili še pokrit prostor. Zdaj je to malo drugače, je lažje jahati, saj imamo kompletno infrastrukturo, ki je potrebna, če se hočeš razvijati v konjeništvu. Dež in sneg nista več noben problem, včasih je pa to bil. ”

Razočaranja v ljubezni mu, kot marsikomu, niso tuja. Jure: “To sem doživel, to bi lagal, če bi rekel, da ne. Morda prej v mladih letih, ko se zaljubiš, pa nič ne razmišljaš. Potem pa pride realnost, pa si malo žalosten. Ampak glavo pokonci, pa naprej.” V zrelih letih se ljubezenskih zapletov loteva s pogovorom: “Jaz sem tak človek, ki se veliko pogovarja, to je en fundament, če je še malo kemije in če imaš vsaj nekaj skupnega, to pomaga. Ni treba, da je veliko, se da vse urediti.” Da bi rekel, da nekomunikativna dekleta odpadejo, se mu ne zdi pošteno: “Definitivno mi je pa bolj všeč nek samozavesten tip ženske, pa če se ukvarja s športom in da ima vsaj malo rada živali, kar je v mojem poklicu obvezno. Saj po navadi imajo vse rade konjičke, kužke in mačke.” Z živinorejo pa se na njegovem ranču ne ukvarjajo.

V poletnih mesecih je tam še posebej veselo, saj gostijo otroke. Jure: “Super je, otvorili smo tudi prostor, kjer lahko otroci prespijo, in je prav fino. To pa zelo rad delam, imam tudi svojo ekipo, ki mi pomaga, in otroci pravijo, da so zelo zadovoljni, se tudi vračajo in uživajo. Je pa to kamp brez telefonov in tablic. Smo se dogovorili s starši, da otroci do osmih zvečer tega ne uporabljajo, razen če je nujno. Pa se tako fino zamotijo. Jaz raje vidim, da igrajo družabne igre, kot pa da komunicirajo prek telefona. Tega je tako ali tako preveč.”

Mivko v pokritem prostoru na njegovem ranču je preizkusil tudi Miran Stanovnik z ekipo, a na motorjih. Jure: “Miran je prijatelj, ukvarja se s turističnimi prevozi z motorji, je inštruktor ... Bili so zelo navdušeni in so rekli, da bodo organizirali delavnico, potem je pa prišel covid-19 in se je vse malo zavleklo.”