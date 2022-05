Jure o razhodu z Leo: Oba sva preveč temperamentna

Z Juretom Novakom smo se pogovarjali o dramatičnem zaključku njegove zgodbe v Ljubezni po domače ter o razhodu z Leo Bertoncelj. Ali je v njegovo življenje vstopilo drugo dekle?

Zadnje srečanje Jureta Novaka z njegovimi kandidatkami ni minilo v sproščenem vzdušju. Napeto je bilo predvsem med junakom podeželja in Patricijo Harl, ki je omenila njun ne ravno prijeten telefonski pogovor po njenem odhodu k Juretu Struni. Jezila se je, da Jure Novak ni niti poskušal razumeti njene plati zgodbe, slednji pa še vedno vztraja pri svojem. Jure: "Predvsem zaradi tega, ker oseba v živo govori nekaj, potem se pa zadeve izkažejo drugače. Tega nihče nima rad … Če se nekdo nekaj dogovori, si zadeve poveš, da pa v obraz lažeš drugi osebi, to ni korekten odnos. Mislim, da smo dovolj stari, da se lahko takim zadevam izognemo." Prizna, da je bil po Patricijinem odhodu slabe volje: "Normalno, navežeš neke stike, misliš, da si zelo dober prijatelj z nekom, na koncu pa se zadeve obrnejo. Ampak kot pravijo, če si do sedaj živel brez ene osebe, boš lahko tudi v prihodnje."

Na snemanju zadnje oddaje je bilo zelo napeto.

V zadnji oddaji Ljubezen po domače smo tudi izvedeli, da z Leo Bertoncelj nista več par. Izbranka je pojasnila, da je sicer v redu fant, a da nista za skupaj, saj bi se preveč kregala. Jure: "Oba sva temperamentna in vztrajava pri svojem. Oba sva zaključila lepo, povedala sva, da drug drugega ne vidiva v vlogi partnerja, in zadevo prijateljsko nadaljujeva naprej. Se slišiva večkrat, ali jaz njo pokličem ali ona mene, in malo podebatirava … Jaz pravim, tako kot je rekel že tudi Lein oče, zakaj bi se z nekom grdo gledal, če imaš lahko lep prijateljski odnos. Pa naj bo to bivša partnerka ali pa bivša žena."

Z Leo ostaja v stikih.

Jure je že v oddaji povedal, da je njegova izkušnja z Ljubeznijo po domače pozitivna, in takšni so tudi odzivi ljudi, ki spremljajo najlepšo podeželsko romanco. Jure: "V živo so samo pozitivni odzivi. Kamor koli prideš, te ljudje z veseljem spoznajo, vsi imajo pozitivne komentarje, se tudi nasmejimo kakšnim zadevam."

Izkušnja z Ljubeznijo po domače je zanj pozitivna.