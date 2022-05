Jure ostaja osamljeni jezdec, veseli pa se novih poznanstev

Jure tako ostaja osamljeni jezdec, je pa že v oddaji izrazil upanje, da se bo zaradi njegove predstavitve morda opogumilo kakšno dekle in ga kontaktiralo. Na vprašanje, ali se je to tudi uresničilo, odgovori: “Vas prve obvestim. Oddaja je pri koncu, se že veselim.”

Tako del njegovih načrtov za prihodnost še vedno ostaja dekle, s katero bi si ustvaril družino. Med čakanjem nanjo bo Jure polno zaposlen. Jure: “Cilji in želje so isti, kot je bilo že večkrat izrečeno v oddaji. Upam, da mi uspe. Kako je že napisal naš poet? Od nékdej lepé so Ljubljanke slovele, al' lepši od Urške bilo ni nobene. Trenutno intenzivno delam na novih projektih, kar se tiče posodabljanja ranča, obnavljam zunanjo manežo, na ranč pride sprehajalna naprava za konje in pa nov hlev za konje. Pripravljam se na tekmo v jahanju v tujini, otroci pridejo na ranč poleti na jahalne tabore. Tekma bo v septembru pri meni. Živahno in pestro bo z veliko novimi izzivi.” Zagotovo tudi ljubezenskimi.