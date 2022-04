Jure v enem dnevu dobil kar dve košarici

Po Sajri se je od Jureta Novaka poslovila še Teja, zato je junak podeželja ostal sam z Leo. Mara se je s težkim srcem poslovila od Draga Kosmača, Jure Struna pa se je razveselil Patricijinega poljuba.

'Ne morem te več gledati. Jaz grem.' Jure Novak se je želel po prihodu iz Španije odpočiti, a je moral poslušati nove očitke. Po Sajri je pogovor z njim zahtevala še Teja, ki mu je povedala, da bi moral biti enako pozoren do vseh, ne samo do Lee. Jure ji je očital, da se sami umikata, in ko je to zanikala, je zahteval, da naj mu ne skače v besedo. Dodal je, da je bil vsem vedno na voljo, ob čemer je Teja postala slabe volje. Očitala mu je, da sta morali delati, on pa je užival z Leo, ki nič ne dela. Jure ji je odvrnil, da ne ve, kaj se dogaja na kmetiji, saj za razliko od Lee spi do desetih. Teja je povedala, da jo briga zanj in za Leo, in da bi lahko prvi dan povedal, da mu je Lea všeč, pa sploh ne bi prišle na njegovo kmetijo. Teja: “Veš, kaj, Jure, ne morem te več gledati. Jaz grem.” Izvedel je še, da nista s Sajro prav nič postorili, ko se je on potepal po Španiji. Jure pa se ni obremenjeval in se je veselil počitka.

icon-expand Druga košarica za Jureta v enem dnevu. FOTO: POP TV

Sajra in Teja sta druga drugi poročali o pogovoru z Juretom, ga še malo obrali, Teja pa se je hudovala: “Škoda besed zanj.” Dodala je še, da se počuti bolje in je vesela, ker odhaja domov. Obe pa sta bili tudi veseli, ker sta spoznali druga drugo. Sajra: “Res nisem pričakovala, da bom prišla in odšla skupaj s Tejo. Imela sem kar malo cmok v grlu, ko sem prihajala sem, pričakovala sem kaj več, ampak sem zelo srečna, da odhajam.” Pa čeprav brez fanta. Teja: “Enkrat sem že odšla po tem klancu in zdaj grem drugič in upam, da je to zadnjič in nikoli več.”

icon-expand Sajra in Teja sta odšli. FOTO: POP TV

Jure je poročal Lei, kaj je moral poslušati, pogovora pa ocenil z eno besedo: “Katastrofa.” Lea je povedala, da je bila Sajra zbadljiva do Jureta: “Se mi zdi da so to take malo bolj najstniške fore ... Samo konec koncev, ne moreš fanta dobiti na ta način.” Za Tejo pa je bila mnenja, da je zgrešila šov, in da bi morala v takšnega, kjer je več zabave in pijače. Jure je nato ‘razveselil’ Leo, češ da morata v hlev, saj dekleti nista postorili prav nič. Lea pa ga je med delom povabila v svoje konce, da jo malo bolje spozna.

icon-expand Jure in Lea sta ostala sama. FOTO: POP TV

'Lupčka mi je dala' Manuela se je na ranču Jureta Strune čudila novici, da je Nataša šla domov. Sklepala je, da je Primorka pričakovala izločitev in da junaku podeželja ni želela dati takšnega zadovoljstva. Jure je svojim kandidatkam nato pripravil nov izziv, na konjih so morale peljati otroke, največ občutka za delo z njimi pa je pokazala Patricija, ki si je prislužila zmenek. Patricija: “Končno!”

icon-expand Patricijino veselje. FOTO: POP TV

Patricija je priznala, da je bila na zmenku nervozna. Juretu je povedala, da ima rada otroke in da si jih tudi želi. Junak podeželja je nanjo naredil vtis, saj se tudi on zna z njimi ukvarjati in pogovarjati. To ga je presenetilo, seveda v pozitivnem smislu, saj ne skriva želje po starševski vlogi. Kandidatka je nanizala še nekaj komplimentov na račun njegovega ranča in njega samega. Jure jo je pohvalil, ker rada dela z živalmi, opazil je, da je odprta in samozavestna. Sama je dodala, da si predstavlja življenje na njegovem ranču, zato bi se tja z veseljem preselila. Jure jo je nato povabil, naj prisede k njemu in takrat je Patricija začutila 'neko kemijo'. Jure se je veselil nadaljnjega spoznavanja in morebitnega skupnega romantičnega izleta. Za konec sta se objela in poljubila.

icon-expand Poljub. FOTO: POP TV

Maro ob slovesu premagajo čustva Na domačiji Draga Kosmača je Mara že pakirala. Mojci je povedala, da bo junak podeželja zagotovo izbral njo in jima je zaželela srečo. Mojca pa se je bala konkurentke Tatjane, ki se je izkazala s skrbjo za živali, a ji je Mara svetovala, naj ga malce izziva in bo njegova trdnjava padla. Drago je svoje dame nato povabil na trgatev, njegov prijatelj Božo Leban pa jih je opazoval pri trganju grozdja. Najbolj simpatična se mu je zdela prav Mojca.

icon-expand Slovo. FOTO: POP TV

Draga je v vinogradu presenetila Tanja Postružnik Koren, ki je prišla po eno kandidatko. Junak podeželja je zbral svoje dame, ki so ga pohvalile kot čudovitega gostitelja in prijatelja ter pozornega in toplega moškega. Ko bi moral eno izločiti, pa se je javila Mara, češ da je že spakirala. To ga je presenetilo, hkrati pa ga je rešila iz zagate. Pojasnila je, da junak podeželja ni zanjo, ona pa ne zanj. Zahvalila se mu je za gostoljubje, on pa jo je pohvalil kot prijetno osebo, ob kateri se človek zelo nasmeji. Mara je še dodala, da se bo izkušnje dolgo časa spominjala z veseljem, to pa zaradi čudovitih ljudi, s katerimi jo je delila. Na koncu pa so jo premagala čustva: “Drago je čudovit človek. Do njega ne gojim ljubezenskih čustev, a je prečudovit človek. In pogrešala ga bom.”

icon-expand Maro so premagala čustva. FOTO: POP TV

Od prihodnjega tedna naprej bo Ljubezen po domače na sporedu ob ponedeljkih ob 20. uri na POP TV.